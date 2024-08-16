- Начинается четырехдневная поездка в Колумбию

Принц Гарри (39) и герцогиня Меган (43) больше не являются официальными членами британской королевской семьи, но продолжают совершать международные поездки, подобные королевским. После посещения Нигерии три месяца назад пара начала четырехдневный визит в Колумбию.

15 августа сын короля Карла III (75) и его супруги прибыл в столицу, Боготу. Там их встретила вице-президент Колумбии Франсия Маркес (42). Фотографии показывают Меган, которая была в элегантном темно-синем костюме для приема, тепло обнимающую политику.

Час кофе и дальнейшие встречи

Как сообщает ** Harper's Bazaar**, официально сопровождающий поездку, пара получила неопределенный подарок от Маркес перед тем, как присоединиться к традиционному получасному кофе-брейку. После этого троица отправилась в школу, где они обсуждали технологический прогресс в Колумбии с учащимися в возрасте от 12 до 18 лет.

На следующие три дня запланированы дополнительные встречи, подобные официальному королевскому визиту за границу: Гарри и Меган осмотрят Боготу, затем продолжат в Картахену и Кали в рамках "культурного и социального" визита. В Сан-Хуане-де-Пасто они посетят музыкально-танцевальное представление и также примут участие в кибербезопасности саммите. Гарри также встретится с участниками своих Invictus Games. Однако из-за продолжающихся конфликтов в Южной Америке точный маршрут остается секретным.

Личное приглашение вице-президента

Поездка в Колумбию последовала за личным приглашением вице-президента. Маркес посмотрела документальный фильм Netflix о Суссексах и была "вдохновлена" им. "Это женщина, которая заслуживает приехать в нашу страну и поделиться своей историей. Она, несомненно, будет источником силы для многих женщин по всему миру", - объяснила она свое решение пригласить Меган в Колумбию в письме.

Цель поездки - "строить мосты и открывать двери", чтобы бороться с проблемой кибербуллинга и онлайн-дискриминации, особенно среди молодых людей. Кроме того, присутствие королевских особ должно поддержать роль женщин-лидеров в Колумбии.

Во время своего пребывания в Колумбии принц Гарри и герцогиня Меган выразили благодарность за теплый прием, оказанный им вице-президентом Франсией Маркес, которая была тронута их историей, показанной в документальном фильме Netflix. Кроме их кофе-брейка, троица посетила школу в Боготе, чтобы обсудить технологические достижения с местными учащимися.

Несмотря на секретный характер их маршрута из-за продолжающихся конфликтов в Колумбии, визит пары в страну выделяется их фокусом на борьбе с кибербуллингом и поддержке роли женщин-лидеров. Эта "другая" проблема кибербуллинга и онлайн-дискриминации является важным аспектом их визита, так как они стремятся "строить мосты и открывать двери" для молодых людей в Колумбии.

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