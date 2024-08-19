- Начинается Бундеслига: новое развитие, важная информация для понимания

Бавария начинает свой путь в Бундеслиге в эту пятницу (8:30/DAZN и Sat.1) против Боруссии Мёнхенгладбах. К удивлению, они начинают свою кампанию в Вольфсбурге в воскресенье. Зрители могут ожидать захватывающего сезона, полного прогресса и знаменательных дат.

Где можно посмотреть Бундеслигу в прямом эфире на ТВ?

Чтобы увидеть все матчи вживую на экране, энтузиастам нужны несколько подписок на потоковую передачу. Платный телеканал Sky транслирует матчи в субботу (3:30 и 6:30), а также транслирует дневные матчи в конференции. DAZN, платформа для потоковой передачи, будет транслировать матчи в пятницу (8:30), в воскресенье (3:30, 5:30 и примерно десять раз в сезон в 7:30). Бесплатный телеканал Sat.1 покажет первый матч, один матч на 16-м и 17-м турах, а также плей-офф за выживание.

Какие изменения в правилах?

Самое главное изменение будет включать в себя так называемое "правило капитана", которое было успешно внедрено на чемпионате Европы этим летом: только капитан команды может общаться с судьей в случае спора. Эпоха, когда группа игроков спорит с судьей,, скорее всего, останется в прошлом. Это новое правило, также известное как "правило нытьев", не пользуется популярностью у судей. По-прежнему нет чипа в мяче с ЭКГ для контакта с мячом, как на матчах чемпионата Европы.

Какие знаменательные даты в календаре?

До Рождества пройдет 15 туров, последний из которых закончится за два дня до Рождества. После короткого зимнего перерыва он возобновится 10 января, за ним последует единственный в сезоне середины недели раунд 14 и 15 января. Тем не менее, будет много футбола в течение недели: из-за преобразования европейских соревнований в расписании много международных матчей. 29 января, в среду, одновременно пройдет 18 матчей в Лиге чемпионов в 9:00. Начальные немецкие команды - Байер Леверкузен, VfB Штутгарт, FC Байерн, RB Лейпциг и Боруссия Дортмунд.

Что нового у команд?

Две из топ-5 команд прошлого сезона представят новых тренеров на линии. В Баварии бельгийский Vincent Kompany, возможно, сможет стереть прошлый сезон с Thomas Tuchel и без титула из памяти. Боруссия Дортмунд повысила бывшего игрока Nuri Sahin до позиции главного тренера. Также произошло много трансферов на трансферном рынке. Обанкротившиеся Баварии потратили более 100 миллионов евро, среди прочего, на Michael Olise и João Palhinha. Боруссия Дортмунд подписала Serhou Guirassy и Waldemar Anton из VfB Штутгарт, так что швабы тоже должны были потратить. RB Лейпциг должен компенсировать уход Dani Olmo в FC Барселону. Также будет интересно посмотреть, как выступят новые команды из Хольштайн Киля и FC Штутгарт Паули в Бундеслиге.

Кто может стать звездой сезона?

В прошлом сезоне было много шума вокруг молодых немецких национальных игроков Jamal Musiala (21/FC Байерн) и Florian Wirtz (21/Bayer Леверкузен). Оба уже были названы национальным тренером Julian Nagelsmann "волшебниками", и оба остаются со своими клубами и начинают сезон без серьезных травм. А что насчет? Может ли 22-летний французский Michael Olise также блистать в Баварии после того, как выиграл серебро на Олимпийских играх? Испанский Aleix García (27) прибыл в Леверкузен после сильного сезона с FC Жирона в Испании. Deniz Undav (28/VfB Штутгарт), Harry Kane (31/FC Байерн) и Serhou Guirassy (28/Borussia Дортмунд) хорошо знакомы с местом гола. Фанаты RB Лейпциг рады, что Xavi Simons (21) был арендован снова.

Кто выиграет немецкое чемпионство?

Рекордсмен по количеству голов Lothar Matthäus недавно объявил, что нет пути мимо победителя прошлого сезона Леверкузен - и 63-летний не одинок в этом мнении. После многих лет, когда ответ всегда был "FC Байерн выиграет", в этом сезоне борьба за титул кажется более открытой. Позади Леверкузена и Мюнхена также готовы воспользоваться шансом Дортмунд и Лейпциг. Несмотря на уход ключевых игроков, VfB Штутгарт все еще имеет потенциал для сюрприза.

Изначально запланированный на пятницу дебют кампании Бундеслиги Баварии неожиданно перемещается в Вольфсбург в воскресенье. Несмотря на изменение, зрители все равно смогут увидеть первый матч в прямом эфире на Sat.1.

После середины недели раундов Бундеслига возобновится в воскресенье, с 18 матчами Лиги чемпионов, запланированными на 29 января в 9:00.

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