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Федеральные земли ГерманииНовостиДождь

Начинаем неделю в Гессоне с лучших погодных условий.

Начало новой недели обещает погоду, напоминающую лето: ожидайте достаточное количество солнца, отсутствие осадков и постепенное повышение температуры.

 and  Grigoriy Williams
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Ожидаются солнечные дни впереди, как сообщает Германская метеорологическая служба.
Ожидаются солнечные дни впереди, как сообщает Германская метеорологическая служба.

- Начинаем неделю в Гессоне с лучших погодных условий.

Немецкая метеорологическая служба (DMS) предсказывает ясное небо над Гессеном в ближайшие дни. Начало новой недели ознаменуется повышением температуры до 26 градусов в понедельник, согласно заявлению DMS. Ожидаются в основном солнечные и сухие условия. Вторник обещает солнечную и сухую погоду с пиковыми температурами от 25 до 28 градусов.

В среду прогноз склоняется к смеси солнца и проходящих перистых облаков, а также тонких кучевых облаков. Согласно DMS, летние температуры будут колебаться от 28 до 31 градуса; однако на Wasserkuppe и Vogelsberg температура может достичь максимума около 25 градусов.

Несмотря на благоприятный прогноз для Гессена, внезапные дожди могут нарушить солнечную погоду в среду. Даже с осадками температура, как ожидается, останется существенно высокой, колеблясь от 28 до 31 градуса.

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