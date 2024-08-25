- Начинаем неделю в Гессоне с лучших погодных условий.

Немецкая метеорологическая служба (DMS) предсказывает ясное небо над Гессеном в ближайшие дни. Начало новой недели ознаменуется повышением температуры до 26 градусов в понедельник, согласно заявлению DMS. Ожидаются в основном солнечные и сухие условия. Вторник обещает солнечную и сухую погоду с пиковыми температурами от 25 до 28 градусов.

В среду прогноз склоняется к смеси солнца и проходящих перистых облаков, а также тонких кучевых облаков. Согласно DMS, летние температуры будут колебаться от 28 до 31 градуса; однако на Wasserkuppe и Vogelsberg температура может достичь максимума около 25 градусов.

Несмотря на благоприятный прогноз для Гессена, внезапные дожди могут нарушить солнечную погоду в среду. Даже с осадками температура, как ожидается, останется существенно высокой, колеблясь от 28 до 31 градуса.

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