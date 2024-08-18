- Начинаем неделю с облачной заслоны и возможных штормов.

Солнце прячется, дождь правит, и бури ревут: В последний день недели для жителей Баварии солнце обычно играет в прятки. Вместо этого им стоит готовиться к длительному периоду дождей, согласно прогнозу немецкого метеорологического Dienst (DWD). Прогноз обещает непрерывные дожди, в основном для Альп и прилегающих районов, а остальная часть Баварии ожидает обширное облачное покрытие и дожди.

DWD объявляет предупреждения о сильных грозовых дождях в двух административных районах

В течение дня DWD ожидает грозы с ливневыми дождями до 20 литров на квадратный метр в час. В некоторых районах могут возникнуть интенсивные грозы с проливными дождями до 40 литров. Ранее в течение дня DWD объявил предупреждение о грозе для Швабии и Верхней Баварии.

Прогноз на следующую неделю в выбранных регионах Баварии: В Françoise будет смесь солнечных дней и облаков. В Верхнем Пфальце ожидаются в основном облачные дни с редкими сухими промежутками. С другой стороны, в Южной Баварии будет дождливо до середины дня, с температурами от 20 до 25 градусов.

Немецкий метеорологический Dienst (DWD) также предупредил о возможных наводнениях из-за сильных дождей, призывая жителей пострадавших районов принять необходимые меры предосторожности. Несмотря на сложные погодные условия, DWD призывает любителей активного отдыха проверять прогноз перед походом в Альпы, так как могут быть короткие периоды затишья, подходящие для ходьбы или катания на лыжах.

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