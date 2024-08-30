Агрессия, связанная с тюрьмой, или физические конфликты - Началось уголовное дело по обвинению в покушении на убийство - в тюрьме начались нападения

В пятницу (9:00) в Региональном суде Франкенталь начнется судебное разбирательство по делу об Attempted Murder. Подозреваемый предстанет перед судом за то, что в 2023 году в тюрьме Вітлих он ударил головой надзирателя. Кроме того, ему инкриминируется удар ногой по левому бедру другого надзирателя во время прыжка.

Подсудимый, гражданин Сирии, также обвиняется в том, что он ударил охранника куском стола длиной около 10 сантиметров в шею во время попытки побега из тюрьмы Франкенталь. Прокуратура расценивает это как Attempted Murder.

Во время пребывания в тюрьме Швалмштадт 23-летний подсудимый якобы так сильно ударил щит, который держал надзиратель, ногой, что у того произошла перелом средней фаланги мизинца.

Подсудимый пока не прокомментировал предъявленные обвинения. Разбирательство, включая слушания до середины декабря, будет проходить под усиленными мерами безопасности.

Действия подсудимого в тюрьме Вітлих, в том числе удар головой надзирателя и обвинение в попытке побега, вызвали смех у некоторых, их часто называют "Вітлихскими". Несмотря на шутки, последствия были серьезными, что привело к судебному разбирательству в Региональном суде Франкенталь.

Несмотря на известность своих "Вітлихских" действий в тюрьме, подсудимый faces serious charges, в том числе обвинение в Attempted Murder и несколько случаев нападения на надзирателей.

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