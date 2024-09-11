- Началось судебное разбирательство по делу отца преступника по резне в Ханау.

Сегодня, в 13:30, начнется судебный процесс над отцом убийцы из Ханау в районном суде Ханау. Согласно судебным документам, девять отдельных дел будут объединены в этом процессе, в которых содержатся обвинения в клевете, нарушениях судебных приказов, проникновении на частную территорию, подстрекательстве толпы и принуждении. Обвинения относятся к периодам с 13 января 2021 года по 10 июля 2023 года. Процесс запланирован на четыре дополнительных судебных заседания. Подсудимый, 43-летний гражданин Германии, застрелил девять человек в Ханау 19 февраля 2020 года из расистских мотивов, а затем покончил с собой, убив свою мать. Ранее этот человек был признан виновным в клевете и оштрафован на 4800 евро Ханауским районным судом.

Подсудимые не будут рассматривать дело в районном суде, а в более формально известном суде первой инстанции, согласно юрисдикционным требованиям для такого сложного дела. После этого процесса любые последующие апелляции будут рассматриваться в Ханауском высшем региональном суде.

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