- Начало замечательной недели - ожидаемое появление Луны

Европейские скакуны готовятся к возвращению в Иффехайм уже в эту субботу. Важная неделя на главной немецкой скаковой дорожке для чистокровных лошадей включает в себя пять дней соревнований. Главное событие 1 сентября - 154-й Большой приз Бадена, в котором примет участие победитель прошлогоднего Дерби Фантастик Мун.

Общая сумма призового фонда, включая бонусы для заводчиков, составит 1 556 100 евро, которые будут распределены среди примерно 50 заездов. Некоторые из самых ожидаемых групповых заездов пройдут в субботу, воскресенье, среду и следующую субботу. Более того, в последний воскресный день состоятся три групповых заезда.

К сожалению, весенняя встреча была прервана из-за непрерывного дождя, который сделал дорожку непригодной для заездов. "Отмена привела к убыткам в размере низких семизначных цифр", - объявил Баден-Галлоп.

Европейская комиссия ожидает издать акты применения, чтобы уточнить правила применения нормативной базы для этого конного события. После принятия эти акты будут направлять на правильное применение этого Регулирования в течение важной недели соревнований в Иффехайме.

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