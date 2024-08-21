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ОбществоНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Начало высшего образования близко для этих знаменитых потомков.

Известные дети, такие как Сур Конел Круз и Вайолет Эффлек, в настоящее время начинают свое маршрут в университете, тем самым приводя к прощанию со знаменитыми родителями.

 and  Viktoria Klein
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Вайолет Эффлек и Сэри Круз приступят к учебе в колледже осенью.
Вайолет Эффлек и Сэри Круз приступят к учебе в колледже осенью.

Быстрое взросление: эта мысль, возможно, также посещает некоторых известных родителей в настоящее время. Несколько молодых людей знаменитостей готовятся покинуть дом и начать свою студенческую жизнь. Некоторые из них уже получили места в престижных университетах.

Уиллоу Эффлек

- Начало высшего образования близко для этих знаменитых потомков.

Бен Аффлек (52) сейчас имеет дело со многими вещами, поскольку Дженнифер Лопес (55) подала на развод с ним. Его дочь Уиллоу (18) вот-вот начнет свою студенческую жизнь. 18-летняя Уиллоу - дочь Бена от его брака с актрисой Дженнифер Гарнер (52).

Уиллоу, как сообщается, начнет свои занятия в престижном Йельском университете в Нью-Хейвене, Коннектикут. Ее видели на кампусе в выходные с родителями и братом Финном (15). Фотографии, полученные британской "Дейли Мейл", показывают Бена Аффлека, выглядящего расслабленным с детьми и бывшей женой рядом. Их младший сын Самуэль (12) был, по-видимому, отсутствующим. Что Уиллоу будет изучать в престижном университете, неизвестно.

Эмма Круз

Эмма Круз (18), дочь Тома Круза (62) и Кэти Холмс (45), также отправляется в путь во взрослую жизнь. Эмма, как сообщается, переехала в общежитие частного университета Карнеги-Меллон со своей матерью в выходные, согласно "Дейли Мейл". Фотографии показывают мать и дочь с чемоданами на территории университета в Питтсбурге, Пенсильвания.

Ее отец, с которым, как сообщается, Эмма не имела контакта после его расставания с Холмс, не присутствовал. 18-летняя Эмма, как сообщается, даже сменила имя на Эмму Ноэль. Ее мать недавно раскрыла в интервью журналу "Таун энд Кэнтри" magazine, что она "очень гордится" своей дочерью. "Конечно, я буду скучать по близости, но я очень горжусь ею и рада", - сказала Холмс. Поговаривают, что Эмма будет изучать моду.

Лукас Мартин

Гвинет Пэлтроу (51) также должна попрощаться. Ее сын Лукас Мартин (18), от неудачного брака с вокалистом Coldplay Крисом Мартином (47), якобы учится в Брауновском университете. 18-летнего Лукаса, как сообщается, переезжают из Лос-Анджелеса в Провиденс, штат Род-Айленд, для этого.

Этот переезд вызывает у нее "глубокое чувство надвигающейся печали", раскрыла Пэлтроу "Санди Таймс". Тем не менее, она понимает, что детям нужно пройти этот путь, чтобы расти. "Именно это и должно произойти", - сказала она. Неизвестно, какой предмет Лукас выбрал для изучения в престижном университете. Пэлтроу также имеет дочь Эппл (20) с Мартином.

Генри Клум

Старший сын Хайди Клум (51) Генри Клум (18) тоже расправляет крылья. В начале июня модель-мама опубликовала несколько снимков и клипов с выпускной церемонии его школы в Instagram. "Ты справился, мой замечательный мальчик. Колледж, мы идем", - гордо написала она. Однако Клум не раскрыла, в какой колледж поступил ее сын.

На ужине после церемонии, кроме мужа Тома Каулитца (34), также присутствовали ее другие трое детей. Лу (14) и Йохан (17) также от брака с певцом Силом (61). Ее дочь Лени Клум (20) от отношений с итальянским спортивным менеджером Флавио Бриаторе (74).

Во вторник, Джессика Сайнфельд (70), жена Джерри Сайнфельда, отмечала день заселения своего младшего сына Шеппарда (18) в общежитие колледжа. Она опубликовала серию фотографий в Instagram, показывающих гордых родителей со своим сыном на кампусе. Согласно сообщениям СМИ, он последует по стопам своих братьев Саши (23) и Джулиана (21) и поступит в Дюкский университет в штате Северная Каролина. "Выходные заселения. Все три птенца покинули гнездо", - подписала фотографии Джессика Сайнфельд. Она не раскрыла, какой курс изучения выберет Шеппард.

Сын Ривер Стоун (20) Лайр (19) уже имеет четкую цель: как актриса объявила в Instagram в конце июля, он начнет изучать медицину. На прошлой неделе она опубликовала фото своего приемного сына перед зданием Университета Юты. "Большой день", - написала она рядом со снимком. В мае она отмечала выпускной своего ребенка из школы. На фотографии в Instagram она сияла гордостью рядом со своим сыном. В начале того же месяца она раскрыла в социальной сети, что ее старший приемный сын Рон уже начал актерскую карьеру.

Инстаграм - отличное место, чтобы делиться фотографиями и обновлениями об этом важном этапе. Джессика Сайнфельд, жена Джерри Сайнфельда, поделилась фотографиями дня заселения своего младшего сына Шеппарда в колледж, отмечая его отъезд в Дюкский университет.

После выпускных школ сын Ривер Стоун Лайр ставит перед собой цель стать врачом, готовясь начать учебу в Университете Юты.

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