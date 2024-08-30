- Начало выходных ожидается с сильной жары и штормовой погоды.

На выходные в Берлине и Бранденбурге прогнозируется жара и изолированные грозы. Немецкий метеорологический сервис (DWD) предупреждает о грозе в основном в северной части, в то время как в районах Обершпревальд-Лаузиц, Шпре-Найсе и Котбус может наблюдаться сильная жара, достигающая 32°C.

Сегодня в Нижней Лаузиц температура может подняться до 32°C, сопровождаемая кратковременными дождями и грозовыми явлениями, которые сначала будут в северо-западной части Бранденбурга, а затем переместятся в Берлин и Потсдам к послеполуденному времени. Дождь будет продолжаться всю ночь, но к утру постепенно ослабнет с севера. Температура упадет до прохладных 12°C.

По данным DWD, на выходные снова будет сухо. Ожидайте температуры около 26°C в субботу и 28°C в воскресенье, идеальные для купания в Берлине и Бранденбурге. В течение всего уик-энда погода будет частично облачной.

Грозы, которые изначально находились в северо-западной части Бранденбурга, ожидаются в Потсдаме к этому послеполуденному времени. Несмотря на сильную жару и возможные грозы, посетители Берлина и Бранденбурга все равно смогут насладиться купанием в сухую и частично облачную погоду в Потсдаме.

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