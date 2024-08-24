- Начало видения Шустера: Фрайбург занял второе место в лиге VfB

Джулиан Шустер начал свой путь в роли главного тренера SC Freiburg в Бундеслиге с триумфального дебюта, нанеся серьезный удар по VfB Stuttgart в их первой встрече. Freiburg победил в местном дерби против швабов 3:1 (1:1), несмотря на ранний промах, когда они уступали. Правый защитник Лукас Кюблер стал решающим фактором матча, забив важные голы на 27-й и 61-й минутах. Ритсу Доан (54.) также внес свой вклад в счет Freiburg. Эрмедин Демирович (2-я минута) ранее вывел разочаровывающий Stuttgart вперед перед 34 700 зрителями.

Для Шустера, бывшего капитана и тренера молодежной команды Freiburg, это стало многообещающим началом в качестве преемника Кристиана Штреиха в Бундеслиге. Stuttgart потерпел второе поражение в сезоне, после того как неделей ранее они проиграли Суперкубок чемпионам и обладателям дубля Байер 04 Леверкузен.

Неожиданный поворот событий шокировал Stuttgart

Шустер еще не успел сесть на свое место, когда Stuttgart вырвался вперед, забив гол благодаря Демировичу, который перешел из FC Augsburg за более чем 20 миллионов евро в качестве замены Серху Гирassy, и нанес прекрасный удар с углового.

Freiburg испытывал трудности в восстановлении после раннего промаха и столкнулся с трудностями в контроле игры. Уставшая оборона Stuttgart, усиленная полузащитником Ангело Стиллером, вначале почти не подвергалась испытаниям. Однако после перерыва на отдых, вызванного высокими температурами в конце первого тайма, ситуация резко изменилась.

Перерыв на отдых нарушил ритм Stuttgart

Кюблер сравнял счет мощным и точно направленным ударом, что ознаменовало длительный период доминирования Freiburg. Винченцо Грифо промахнулся после обхода защитников (30.), в то время как Мерлин Рёль был остановлен внимательным вратарем Stuttgart Александром Нюбелем (33.).

Ошибки швабов начали накапливаться, и они почти не представляли угрозы в нападении, кроме слабого удара Дениза Ундава (40.) перед перерывом.

Доан забивает необычным способом, Кюблер оформляет дубль

На 9-й минуте второго тайма в матче произошел необычный поворот. После прекрасной атаки Freiburg мяч оказался у Доана. Японский игрок мастерски обыграл арендованного у FC Bayern Munich игрока Stuttgart Франса Кратцига и вратаря Нюбеля, толкнув мяч в ворота для драматического поворота событий.

Тренер Stuttgart Себастьян Хёнесс ответил на это, заменив травмированного игрока национальной команды Максимилиана Миттельштедта на неэффективного Кратцига, чтобы укрепить свою оборону. Однако Freiburg продолжал давить и в конечном итоге был вознагражден еще раз Кюблером. Уверенный 31-летний ветеран головой забил с углового Грифо, закрепив победу. Победа Freiburg могла бы быть более убедительной в последние минуты матча.

Джулиан Шустер продемонстрировал свой талант в своем первом матче в Бундеслиге в качестве главного тренера Freiburg, приведя команду к победе над Stuttgart со счетом 3:1. Несмотря на ранний промах, Шустер, который был капитаном и тренером молодежной команды клуба, смог переломить ход матча и обеспечить многообещающее начало в качестве преемника Кристиана Штреиха.

Победа над Stuttgart стала первым успехом Джулиана Шустера в его новой роли, еще больше подняв уверенность команды и болельщиков Freiburg.

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