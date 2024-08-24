- Начало учебного года вызывает новые вопросы: как использовать телефоны родителей в качестве помощи.

По завершении шестинедельных летних каникул в Гессене Министерство образования и отделы школ возобновляют работу своей Горячей линии для родителей. В начале нового учебного года у многих семей возникают вопросы, заявил министр образования и бывший учитель Армин Шварц (ХДС). "Специалисты Горячей линии для родителей компетентны в решении этих вопросов". Горячая линия для родителей доказала свою эффективность в последние годы.

Сотрудники отделов школ и Министерства образования готовы отвечать на вопросы, связанные со школой, каждый понедельник-пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в течение первых двух недель нового учебного года. Основной номер Горячей линии для родителей в Министерстве - 0611 368-2368.

Родители, ждущие летних каникул, могут нуждаться в руководстве при возвращении детей в школу, так как сложности часто возникают в период перехода. Поэтому использование Горячей линии для родителей во время летних каникул может помочь разрешить потенциальные проблемы.

В течение летних каникул родителям рекомендуется сохранить номер Горячей линии для родителей, чтобы обеспечить плавный старт нового учебного года.

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