- Начало учебного года после летних каникул в Шлезвиге-Гольштейне

После 6-недельного летнего перерыва новый учебный год начинается в понедельник в Шлезвиг-Гольштейне. По оценкам Министерства образования, примерно 25 700 учеников ожидаются в школах. Это число включает около 1200 новых первоклассников по сравнению с предыдущим годом.

Министр образования ХДС Карин Приен объявила, что в государственной системе общего образования осталось вакантными всего 99 преподавательских должности. Это составляет около 0,5% от примерно 20 250 доступных преподавательских мест. Министр Приен связывает этот положительный трудовой прогноз с ростом доступных мест для обучения и преподавательских должностей в образовании с 2017 года.

Новый учебный год подчеркивает важность непрерывного обучения и роста, так как образование играет решающую роль в формировании умов следующего поколения. С добавлением 1200 первоклассников учителя в Шлезвиг-Гольштейне несут большую ответственность за обеспечение качественного образования.

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