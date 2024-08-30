- Начало торжества свадьбы принцессы Марты Луизы

Торжества по случаю свадьбы норвежской принцессы Марты Луизы и самоутверждённого шамана Дюрека Верретта начались. В четверг вечером пара пригласила гостей на мероприятие "знакомства" в отеле Ålesund, что ознаменовало начало трехдневного праздника на западе Норвегии.

Тема мероприятия была "сексуально и стильно", которую гости, в основном из Норвегии и США, интерпретировали по-разному, как видно на фотографиях норвежского новостного агентства NTB и "Aftenposten". Некоторые гости выбрали яркие цвета, женщины тяготели к блесткам и высоким каблукам.

Кронпринцесса Метте-Марит, сестра невесты, была запечатлена фотографами перед прибытием на мероприятие в Ålesund в джинсовой куртке, обтягивающих джинсах, белых кроссовках и маске для лица. "Aftenposten" описал её образ как "Джастин Тимберлейк 2001 с ноткой Коронавируса". Неизвестно, вошла ли она в том же наряде. Подробности вечеринки в отеле остались за кулисами, так как собранные СМИ получили лишь краткий взгляд на пару - Марту Луизу и Верретта, появившихся в гармоничных розовых нарядах.

Принцесса и американский Верретт обменяются клятвами в субботу в близлежащем Гейрангере. После празднований в Ålesund свадебная вечеринка ожидается на корабле через фьорд Гейрангер в Гейрангер в пятницу, где их ждет дополнительная вечеринка перед свадьбой в стиле Латинской Америки. Король Harald V и королева Sonja (оба 87 лет) не присутствовали на открытии, но планируют присутствовать на самой свадебной церемонии.

Гости наслаждались первым вечером церемонии, полным волнения и ожидания главного события. После встречи все с нетерпением ждали церемонии в субботу в Гейрангере.

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