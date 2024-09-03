- Начало судебного разбирательства по обвинению в грубой педофилии

Четырёхдесятиоднолетний мужчина из Северо-Западного Мекленбурга вскоре предстанет перед Региональным судом в Шверине по обвинению в непристойном использовании несовершеннолетней. Подозреваемый, имеющий судимость по подобным статьям, обвиняется в совершении этого деяния шесть раз по отношению к своей трёхлетней дочери в период с января 2022 года по март 2024 года. При задержании у него изъяли смартфон, на котором хранилось более тысячи явно непристойных фотографий и видеозаписей, связанных с детской порнографией, в основном изображающих жестокое обращение с девочками в возрасте от четырёх до десяти лет.

Первоначально процесс был запланирован на два дня, что указывает на якобы имевшиеся предварительные переговоры между сторонами. Такая процедура часто используется в случаях сексуального насилия для защиты, в частности, молодых жертв, освобождая их от дачи показаний. Если судья сочтёт признание подсудимого правдивым, он определит максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен преступнику.

В связи с тяжёлыми обвинениями международные правоохранительные органы были уведомлены о возможном сотрудничестве в расследовании потенциальных связей между подозреваемым и подобными преступлениями в Германии. Прокурор также может применить немецкий закон об усугублённом сексуальном насилии над детьми, что может привести к более суровому наказанию из-за повторяющегося и жестокого характера преступлений.

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