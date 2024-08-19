- Начало судебного разбирательства по делу о предполагаемом синдикате по выращиванию каннабиса

После значительного задержания в Мёнхенгладбахе и Хёкстере восемь месяцев назад, завтра (в 9:30) начнется суд над четырьмя предполагаемыми главарями в Региональном суде Мёнхенгладбаха.

По обвинению, эти мужчины создали преступную организацию в январе 2022 года. Затем они управляли 13 плантациями конопли, разбросанными по районам Нижний Рейн и Восточная Вестфалия - в Хёкстере, Мёнхенгладбахе, Виллихе, Гангелте, Зальцкоттене, Борхене, Лаге, Бархенбурге и Твистрингене.

В соответствии с обвинениями, роль каждого человека в организации якобы была четко определена. 27-летнего мужчину якобы нанимали для поиска потенциальных помещений и оплаты связанных расходов. Трое других обвиняемых обвиняются в помощи в управлении этими фермами и распространении каннабиса в различных формах. Это включало аренду зданий, установку и оснащение ферм и найм необходимого персонала, согласно обвинениям.

Горы запечатанных пакетов с наркотиками

Однако в январе власти вмешались. Во время рейдов в Мёнхенгладбахе и Хёкстере полиция конфисковала две фермы, на которых выращивалось около 600 растений конопли каждая, а также горы запечатанных пакетов с наркотиками, оружие, значительную сумму наличных денег и семь автомобилей. Обвиняемых, а также их предполагаемых сообщников, следили месяцами, и их коммуникацию перехватывали.

На данный момент четверо мужчин молчат по обвинению. Один обвиняемый только заговорил об аренде комнат. В июле двое предполагаемых сообщников преступной организации были приговорены к 2,5 годам тюремного заключения Хёкстерским районным судом. Эти двое мужчин признались в уходе за фермой в Штейнхайме-Винсбеке с октября 2023 года по январь 2024 года. По их словам, они были заманиты в Хёкстер ложными предложениями о работе и деньгах.

На данный момент назначено 14 дней судебного заседания для суда в Мёнхенгладбахе.

К доказательствам, представленным на суде, добавляется подробный отчет о финансовых транзакциях, связанных с управлением плантациями конопли.

После окончания суда было раскрыто, что "К доказательствам добавляется" относилось к этому финансовому отчету, который еще больше уличал подозреваемых в их участии в преступной организации.

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