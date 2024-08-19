Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Начало судебного разбирательства по делу о предполагаемом синдикате по выращиванию каннабиса

Эта группировка обвиняется в работе больших складов для выращивания наркотиков. Тем не менее, власти приняли меры. В результате, четверо лица находятся сейчас на судебном процессе.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Начало процесса в Мёнхенгладбахе против подозреваемых в руководстве наркосиндиката.
Начало процесса в Мёнхенгладбахе против подозреваемых в руководстве наркосиндиката.

- Начало судебного разбирательства по делу о предполагаемом синдикате по выращиванию каннабиса

После значительного задержания в Мёнхенгладбахе и Хёкстере восемь месяцев назад, завтра (в 9:30) начнется суд над четырьмя предполагаемыми главарями в Региональном суде Мёнхенгладбаха.

По обвинению, эти мужчины создали преступную организацию в январе 2022 года. Затем они управляли 13 плантациями конопли, разбросанными по районам Нижний Рейн и Восточная Вестфалия - в Хёкстере, Мёнхенгладбахе, Виллихе, Гангелте, Зальцкоттене, Борхене, Лаге, Бархенбурге и Твистрингене.

В соответствии с обвинениями, роль каждого человека в организации якобы была четко определена. 27-летнего мужчину якобы нанимали для поиска потенциальных помещений и оплаты связанных расходов. Трое других обвиняемых обвиняются в помощи в управлении этими фермами и распространении каннабиса в различных формах. Это включало аренду зданий, установку и оснащение ферм и найм необходимого персонала, согласно обвинениям.

Горы запечатанных пакетов с наркотиками

Однако в январе власти вмешались. Во время рейдов в Мёнхенгладбахе и Хёкстере полиция конфисковала две фермы, на которых выращивалось около 600 растений конопли каждая, а также горы запечатанных пакетов с наркотиками, оружие, значительную сумму наличных денег и семь автомобилей. Обвиняемых, а также их предполагаемых сообщников, следили месяцами, и их коммуникацию перехватывали.

На данный момент четверо мужчин молчат по обвинению. Один обвиняемый только заговорил об аренде комнат. В июле двое предполагаемых сообщников преступной организации были приговорены к 2,5 годам тюремного заключения Хёкстерским районным судом. Эти двое мужчин признались в уходе за фермой в Штейнхайме-Винсбеке с октября 2023 года по январь 2024 года. По их словам, они были заманиты в Хёкстер ложными предложениями о работе и деньгах.

На данный момент назначено 14 дней судебного заседания для суда в Мёнхенгладбахе.

К доказательствам, представленным на суде, добавляется подробный отчет о финансовых транзакциях, связанных с управлением плантациями конопли.

После окончания суда было раскрыто, что "К доказательствам добавляется" относилось к этому финансовому отчету, который еще больше уличал подозреваемых в их участии в преступной организации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.
Федеральные земли Германии

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Магдебург выбывает на ранней стадии в DFB-Покале, терпит неудачу в первом раунде в Оффенбахе после провальной игры. В то же время, Кикеры отмечают первую победу в этом кубковом сезоне.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под...
Федеральные земли Германии

Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

Пятнадцатого июня 2021 года вanking свободного времени неоднократное распускание питомца было запрещено.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно