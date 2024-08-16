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Федеральные земли ГерманииНовостиПотребитель

Начало строительства железной дороги, соединяющей Гамбург и Берлин.

Длительные ограничения действуют на путешественников, преодолевающих большие расстояния между Гамбургом и Берлином. Одновременно начались строительные инициативы на дополнительном маршруте в этой местности.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Проекты строительства железной дороги запланированы на четыре месяца по железнодорожному пути,...
Проекты строительства железной дороги запланированы на четыре месяца по железнодорожному пути, соединяющему Гамбург и Берлин.

- Начало строительства железной дороги, соединяющей Гамбург и Берлин.

Строительство на железнодорожном участке между Гамбургом и Берлином началось, что приводит к значительным ограничениям для путешественников. Как сообщает железнодорожная компания в ответ на запрос, эти ограничения вступили в силу в пятницу вечером в 10 часов. Пассажиры дальнего и пригородного сообщения могут ожидать существенно сокращенное расписание поездов до 14 декабря.

На дальних расстояниях продолжают работать только два из обычных четырех поездов на этом маршруте. Остальные поезда перенаправляются на запад через Стендаль, что увеличивает время в пути на 45 минут и сокращает частоту до одного поезда в час вместо двух.

Также в пятницу вечером начались строительные работы между Гамбургом и Шверином, которые продлятся до 29 сентября. В этот период не будет доступно ни одного поезда ICE. Предоставляется альтернативный автобусный маршрут, а также один ежедневный поезд Intercity будет проходить через Любек.

Аналогичные ограничения будут действовать и в пригородном сообщении из-за масштабных строительных работ. Пассажиры в пострадавших зонах будут вынуждены пользоваться автобусными替щениями.

Железнодорожная компания советует пассажирам дальнего и пригородного сообщения подготовиться к изменениям, так как время поездки может быть увеличено из-за сокращенного расписания поездов. В течение этого периода автобусы будут служить альтернативным средством транспорта для пассажиров в пострадавших зонах.

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