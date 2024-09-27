Начало строительства Suedlink в Баден-Вюртемберге

Что такое Суедлинк?

Суедлинк — один из нескольких предложенных проектов инфраструктуры электроэнергии в Германии, с запланированной длиной около 700 километров. Он будет поставлять экологически чистую энергию примерно десяти миллионам домохозяйств. По большей части маршрута будут установлены две параллельные линии электропередачи, работающие совместно. Ожидаемая стоимость этого проекта составляет около десяти миллиардов евро, согласно ответственным операторам сетей Tennet и TransnetBW.

Где будет построена новая линия электропередачи?

Линия электропередачи пройдет через шесть федеральных земель: начиная от Шлезвиг-Гольштейна, через Нижнюю Саксонию, Гессен и Тюрингию, затем достигнув Баварии и, наконец, закончившись в Баден-Вюртемберге. Одна из линий будет проходить от Brunsbüttel до Leingarten, Баден-Вюртемберг, а другая — от Wilster до Bergrheinfeld в Нижней Франконии. Будет построен туннель через Эльбу возле Glückstadt в Гамбурге, а другая часть будет уложена в 200 метров под землей в соляной шахте возле Хайльbronn.

Почему он строится?

Проект Суедлинк направлен на транспортировку электроэнергии из ветроэнергетически богатых северных регионов Германии в энергопотребляющие южные регионы. После вывода из эксплуатации ядерной и угольной электроэнергии Бавария и Баден-Вюртемберг все больше будут зависеть от ветровой энергии из северной Германии. Эта новая линия должна гарантировать стабильное энергоснабжение.

Когда заработает Суедлинк?

Изначально планировалось завершить Суедлинк к 2022 году, но из-за различных задержек этот срок был перенесен на 2026 год и теперь ожидается ввод в эксплуатацию к концу 2028 года. Tennet отвечает за планирование и строительство в северных регионах Германии, а TransnetBW — за центральные и южные части.

Почему строительство занимает так долго?

Основными причинами задержек являются продленные процессы планирования и утверждения, так как кабели должны проходить через частные участки и сельскохозяйственные угодья. Также сложна подготовительная работа по укладке кабелей под реками, дорогами и существующей инфраструктурой. Еще одной проблемой является вес кабелей — метр кабеля весит около 42 килограммов, и каждый барабан содержит почти 100 тонн. Этот значительный вес может потребовать усиления некоторых дорог.

Какие есть преимущества и недостатки Суедлинка?

Использование подземных кабелей для передачи электроэнергии снижает изменение ландшафта по сравнению с воздушными линиями. Передача постоянного тока также приводит к меньшим потерям энергии по сравнению с переменным током. Однако tanto подземные кабели, как и кабели постоянного тока, являются более дорогими вариантами из-за требований к инфраструктуре.

Повысятся ли цены на электроэнергию для потребителей из-за Суедлинка?

Текст не дает однозначных доказательств того, что цены на электроэнергию для потребителей вырастут в результате строительства Суедлинка.

По мере приближения завершения Суедлинка стоимость электроэнергии может вырасти из-за распространения инвестиционных затрат на несколько десятилетий и их последующего возмещения потребителями. Тем не менее, новая линия предназначена для предотвращения дефицита электроэнергии, что снижает финансовые нагрузки. В лучшем случае не потребуются дополнительные закупки электроэнергии или новые электростанции. Снижение дефицита будет меньше давить на бюджеты.

Есть ли критика?

Гражданские инициативы и группы действий в прошлом выражали опасения по поводу проекта, угрожая судебными действиями. Они опасались последствий для сельского хозяйства и окружающей среды, а также критиковали правительство Баварии. Несмотря на эту критику, эксперты в области энергетики подчеркивают необходимость расширения сети в рамках энергетического перехода Германии.

Строительство Суедлинка существенно внесет свой вклад в распределение экологически чистой энергии с севера на энергопотребляющий юг Германии, таким образом гарантируя стабильное энергоснабжение для миллионов домохозяйств. Тем не менее, стоимость проекта в десять миллиардов евро привела к критике и опасениям по поводу возможного роста цен на электроэнергию для потребителей.

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