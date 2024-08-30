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Начало строительства последнего объекта ICE в Дортмунде запланировано на 2024 год

Железная дорога выделяет 400 миллионов евро на создание новейшего производства ICE в Дортмунде. Этот значимый проект преодолел существенный барьер.

 and  Anthony Ross
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Расширение флота ICE запланировано на ближайшее будущее, что требует расширения сервисных...
Расширение флота ICE запланировано на ближайшее будущее, что требует расширения сервисных сооружений для железной дороги.

- Начало строительства последнего объекта ICE в Дортмунде запланировано на 2024 год

Deutsche Bahn, немецкая железнодорожная компания, планирует начать строительство нового завода ICE в Дортмунде в этом году. Как сообщается в заявлении, Федеральное ведомство по железнодорожному транспорту выдало необходимое разрешение на планирование этого значительного проекта. Михаил Петерсен, член совета директоров DB, ответственный за междугородние перевозки, выразил свой энтузиазм, сказав: "Разрешение на строительство нового завода ICE в Дортмунде - отличные новости для железнодорожных путешественников в Германии. Я с нетерпением жду церемонии закладки фундамента позже в этом году". Инвестиции в размере более 400 миллионов евро в этот новый завод ICE планируется завершить к 2027 году, создав около 500 рабочих мест.

Строительство будет проводиться на участке площадью 25 гектаров, расположенном в грузовом дворе Вестфалия, который прекратил свою деятельность в 2007 году. Этот участок принадлежит самой DB и находится рядом с портом Дортмунда. Планы этого проекта разрабатывались в течение длительного времени.

К концу десятилетия флот ICE планируется расширить до более 450 поездов по сравнению с нынешними более 400. Это требует добавления дополнительных сервисных центров и парковочных мест для железной дороги.

Участок площадью 25 гектаров для нового завода ICE принадлежит DB, что обеспечивает бесперебойное управление во время строительства. Новый завод DB ICE в Дортмунде присоединится к расширяющемуся флоту ICE, требующему дополнительных сервисных центров и парковочных мест.

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