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Федеральные земли ГерманииНовостиТоксичность грибами

Начало сезона грибов - 179 вызовов в чрезвычайную ситуацию с отравлением

Некоторые люди отправляются в лес осенью, чтобы собрать грибы. Но не все, что попадает на тарелку, безопасно для еды: это хобби связано с рисками.

 and  Lauren Adams
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- Начало сезона грибов - 179 вызовов в чрезвычайную ситуацию с отравлением

Сезон грибов приближается - и с ним риск: В Центр контроля за отравлениями Мюнхена уже поступило 179 звонков из-за подозрения на отравление грибами, предупреждает министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах (ХСС).

"Из-за текущей влажной и теплой погоды в течение нескольких недель было больше грибов, чем в предыдущие годы", - сказала министр. Она посоветовала быть осторожным при самостоятельном сборе грибов. "В Баварии насчитывается около 100 видов грибов, вредных для здоровья - многие из которых считаются смертельно ядовитыми", - сказала министр. "Даже опытные сборщики грибов могут испытывать трудности в распознавании съедобных и ядовитых грибов. Не стоит доверять приложениям для идентификации грибов".

Хранение

Те, кто собирает грибы для домашней обработки, также должны обеспечить правильное хранение. "Грибы следует хранить прохладными и вентилируемыми, чтобы предотвратить порчу или образование токсичных веществ. Их не следует хранить в пластиковых пакетах", - объяснила Герлах.

Если после употребления грибов появляются тошнота, боли в животе, рвота или другие симптомы, следует немедленно связаться с Центром контроля за отравлениями Мюнхена - государственной точкой контакта - или, в случае тяжелых симптомов, с экстренными службами.

"Ни в коем случае не пытайтесь лечить симптомы лекарствами или домашними средствами. Это может даже усугубить отравление".

Советы экспертов Микологического общества

Сборщики грибов могут получить советы от экспертов через веб-сайт Баварского микологического общества. Там можно найти список сертифицированных консультантов и экспертов по грибам в Баварии. Эти волонтеры проводят проверку корзин с грибами и также предоставляют информацию о видах грибов и отравлениях грибами. Веб-сайт Немецкого общества микологии (DGfM) также предоставляет общенациональный список экспертов, которые могут помочь.

"Важно помнить, что некоторые виды грибов могут быть токсичными, как отметил министр здравоохранения Герлах, с около 100 видов грибов, вредных для здоровья в Баварии, некоторые из которых смертельно ядовиты".

"В случае подозрения на симптомы отравления грибами, такие как тошнота, боли в животе или рвота, немедленно свяжитесь с Центром контроля за отравлениями Мюнхена или экстренными службами, так как самолечение или домашние средства могут ухудшить ситуацию".

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