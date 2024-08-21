- Начало реставрации замка Хохнштейн <unk> Кречмер обращается с апелляцией

После Десятилетий Планирования и Подготовки Начинается Необходимый Ремонт Иконической Замка Хохенштейн в Саксонской Швейцарии

Церемония начала этого ремонтного проекта состоялась в середине недели в саду замка. Город выделит более 4 миллионов евро из собственных средств и грантов на начальную фазу строительства. Общая стоимость этого проекта оценивается в 45 миллионов евро, с дополнительным финансированием от федерального правительства и Свободного государства.

Кretschmer: Успех благодаря сотрудничеству

"Это не могло бы произойти без сотрудничества многих сторон", - сказал министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС). Замок Хохенштейн оставил неизгладимый след в опыте поколений, в том числе и его собственного сына. "Мы хотим сохранить эти воспоминания для будущих поколений". Это было достигнуто благодаря сотрудничеству, которое преодолевает политические разногласия и географические границы. "Это сотрудничество делает нашу страну сильной".

Замок Хохенштейн расположен рядом с известной Бастеи, на вершине песчаной скалы высотой 140 метров над долиной Поленца, и упоминается в исторических документах с 1317 года. Кроме сада замка с открытой сценой, есть также музей и смотровая башня, предлагающие панорамный вид на Песчаниковые горы Эльбы.

Качели Прошлого

Эта чешская пограничная крепость XIII века позже служила охотничьим логовом и административным центром, судом, исправительным учреждением и лагерем/тюрьмой, перед тем как открыться как молодежная гостиница в 1926 году, ставшей самой большой и роскошной в Германии. В 1933/34 годах она служила концентрационным лагерем для около 5600 политических заключенных. С 1935 года она функционировала как лагерь Гитлерюгенда, позже перейдя в лагерь для военнопленных и убежище, прежде чем снова открыться как молодежная гостиница в 1949 году.

Шесть Лет Ремонта Впереди

Замок, имеющий почти столетнюю историю кукольного театра и популярный среди скалолазов, неоднократно реконструировался, расширялся и обслуживался. На этот раз он пройдет многоэтапный ремонт, оставаясь при этом рабочим объектом, сохраняя свой статус национально значимого культурного памятника, примерно до 2030 года.

Начальная фаза ремонта замка Хохенштейн финансируется в основном городом и дополнительными грантами, что требует значительных затрат более 4 миллионов евро на строительные работы. С началом строительства исторический замок пройдет многоэтапный ремонт, гарантируя сохранение его статуса национального культурного памятника даже во время ремонта.

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