- Начало реализации программы по содействию приобретению старинных жилых домов

Семьи с детьми и скромными доходами, мечтающие о покупке дома, могут порадоваться, так как инициатива "Молодые покупают старые" начнется во вторник, как сообщил представитель Министерства жилья Берлина. Эта программа предоставляет финансовую помощь нуждающимся семьям. Финансирование осуществляется в виде низкопроцентных кредитов от государственной банковской организации KfW Bank. В 2023 году на эти цели выделено 350 миллионов евро.

Но есть условие: дом, который вы хотите купить, должен уже иметь энергетический паспорт, классифицирующий его как F, G или H - категории, указывающие на высокое потребление энергии по сравнению с современными жилыми помещениями. Удивительно, но около 45% жилых зданий в Германии попадают в эти категории, согласно министерству. С некоторым ремонтом эту энергетическую неэффективность можно исправить в короткие сроки.

Кроме того, можно воспользоваться другими государственными грантами, например, на замену системы отопления.

Инициатива "Молодые покупают старые" нацелена именно на семьи, которые хотят заняться строительством, предоставляя финансовую помощь на ремонт домов с высоким потреблением энергии. Несмотря на то, что большинство жилых зданий в Германии попадают в категории энергетической неэффективности, строительство домов, соответствующих современным энергетическим стандартам, может значительно снизить их потребление энергии.

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