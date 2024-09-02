Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСтроительство

Начало реализации программы по содействию приобретению старинных жилых домов

Изначально umfangemain construction проекты в основном основан на государственное финансирование. Однако, многие древний жилища remain безлюден. Сейчас, индивиды, перезапускать эти дома, имеют право на финансовая помощь также.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Исторические дома могут представлять собой бесценные сокровища, если існует желание провести...
Исторические дома могут представлять собой бесценные сокровища, если існует желание провести масштабную реконструкцию.

- Начало реализации программы по содействию приобретению старинных жилых домов

Семьи с детьми и скромными доходами, мечтающие о покупке дома, могут порадоваться, так как инициатива "Молодые покупают старые" начнется во вторник, как сообщил представитель Министерства жилья Берлина. Эта программа предоставляет финансовую помощь нуждающимся семьям. Финансирование осуществляется в виде низкопроцентных кредитов от государственной банковской организации KfW Bank. В 2023 году на эти цели выделено 350 миллионов евро.

Но есть условие: дом, который вы хотите купить, должен уже иметь энергетический паспорт, классифицирующий его как F, G или H - категории, указывающие на высокое потребление энергии по сравнению с современными жилыми помещениями. Удивительно, но около 45% жилых зданий в Германии попадают в эти категории, согласно министерству. С некоторым ремонтом эту энергетическую неэффективность можно исправить в короткие сроки.

Кроме того, можно воспользоваться другими государственными грантами, например, на замену системы отопления.

Инициатива "Молодые покупают старые" нацелена именно на семьи, которые хотят заняться строительством, предоставляя финансовую помощь на ремонт домов с высоким потреблением энергии. Несмотря на то, что большинство жилых зданий в Германии попадают в категории энергетической неэффективности, строительство домов, соответствующих современным энергетическим стандартам, может значительно снизить их потребление энергии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Произошло преднамеренное сейсмическое событие в Нижней Саксонии
Экономика

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца.

Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца. Из-за неудачи VW Group в достижении своих целей по экономии совет директоров рассматривает жесткие меры, такие как возможные увольнения и даже закрытие завода в Германии. Ранее маловероятная ситуация может стать суровой реальностью. За несколько секунд до полудня в Вольфсбурге было принято решение

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Аналитик выражает, что общая способность превышает необходимость.
Экономика

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen

Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen Эксперты не удивлены недавними мерами Volkswagen по сокращению расходов, связывая их с проблемами местоположения, фундаментальными сдвигами и спорными решениями. Вряд ли Volkswagen является единственной крупной корпорацией, столкнувшейся с такими трудностями. Новые инициативы Volkswagen по снижению затрат, которые могут включать закрытие заводов,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.
Экономика

Федеральные власти будут продолжать контроль над НПЗ ПКК.

Будущие планы для НПЗ Шветта предусматривают рассмотрение федеральным правительством продления доверительного управления. Потенциальный инвестор заинтересован в приобретении акций от российской государственной корпорации 'Роснефть'.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.
Главные темы

Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

Во время Второй мировой войны, останки множества людей, жестоко убитых немцами, были похоронены в Польше. В понедельник похоронная церемония в Чохнице, городе северной Польши, собрала сотни участников. Деревянные гробы были перенесены на местное кладбище, где покоятся жертвы нацистских зверств.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.
Главные темы

Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Папа Франциск начинает 12-дневное путешествие по Азии в понедельник. 87-летний старейшина, в настоящее время не в идеальном здоровии, был погружен на самолет в аэропорту Рима. Самолет должен приземлиться в Индонезии во вторник утром (в 6:30 CEST). В поездке глава католической церкви посетит...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно