- Начало практического обучения

На Университете Магдебурга началась инновационная образовательная программа для 30 человек, стремящихся к карьере в среднем образовании. Участники получают вознаграждение в течение всего обучения и начинают преподавать в школах раньше. Первые соглашения между этими студентами и землей Саксония-Анхальт были подписаны, как объявило Министерство образования в Магдебурге. Этот пилотный проект направлен на решение проблемы нехватки учителей и повышение качества образования в учительском образовании.

В этом профессионально ориентированном бакалавриате, который начнется в зимнем семестре 2024/25, теоретические знания и практический опыт в школе сочетаются. С третьего семестра студенты проводят один школьный день в неделю в своей назначенной школе, наблюдая и получая первоначальные впечатления от классной комнаты. В последующей магистратуре эти будущие педагоги самостоятельно проводят два школьных дня в неделю.

Для пар с главным предметом немецкого языка предлагается 16 вариантов, а для главного предмета математики - 14. Немецкий язык можно сочетать с этикой, технологией и химией, а математику - с физикой, технологией и химией. По окончании обучения студенты обязуются работать учителями в Саксонии-Анхальт в течение пяти лет.

Эта инновационная образовательная программа, ориентированная на учительское образование, специально разработана для решения проблемы нехватки учителей и повышения качества образования. В бакалавриате студенты не только изучают теоретические концепции, но и получают практический опыт преподавания в школах несколько дней в неделю.

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