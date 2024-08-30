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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие овощи

Начало первоначальной фазы деятельности идет.

Посетителям теперьсят сами выбирать своих кактусовые клубники, тыквы и арбузы наполугектаре площади в конном дворе 'Эльбауэ'. Эта деятельность является частьютекущей недели действий.

 and  Hanna Hofmann
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C раннего августа на ферме Андре Лауэ в Шёнбеке можно собирать спелые арбузы. В настоящий момент...
C раннего августа на ферме Андре Лауэ в Шёнбеке можно собирать спелые арбузы. В настоящий момент идет неделя сбора арбузов.

- Начало первоначальной фазы деятельности идет.

Уникальная сцена в Шёнбеке, районе Зальцланд: поля, полные самопосевных арбузов

На окраине Шёнбека в районе Зальцланд царит необычная картина: поля, заполненные арбузами, готовыми к сбору. Благодаря недавней жаркой погоде, множество арбузов созрели одновременно, что привело к уникальной недельной акции, начинающейся 30 августа, как сообщил местный фермер и владелец конного клуба «Эльбауэ», Андре Лауэ. За каждый арбуз, который вы соберете лично, вам дадут еще один.

В этом году арбузы впервые продаются на площади 5000 квадратных метров. Примерно 5000 ростков были бережно посажены вручную для этого случая. Несмотря на трудности, такие как непрекращающиеся и затяжные дожди, арбузы были готовы к сбору уже в начале августа. Как сказал Лауэ, «Арбузы пользуются большим спросом у посетителей».

Кроме арбузов, есть и другие развлечения, такие как кукурузная лабиринт. Местность также является домом для двух клубничных ферм в Шёнбеке и Бидерице (район Йериховер Ланд), которые работают уже некоторое время. В этом сезоне посетители также могут выбрать свои собственные тыквы с одного гектара поля.

Посетители самопосевных арбузных полей в Шёнбеке также могут насладиться другими овощами, такими как выбор своих собственных тыкв с одного гектара поля. Кроме того, поблизости клубничные фермы предлагают возможность собрать свежие клубники, предоставляя разнообразные возможности для сбора овощей и фруктов.

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