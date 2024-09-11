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Начало общественного голосования за "Золотую Курицу 2024 года".

Тридцать первый раз престижная награда Golden Hen по выбору аудитории открыта для общественных голосований.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Начало общественного голосования за "Золотую Курицу 2024 года".

Наступает решающий момент Золотой Хенне. Начиная с этой четверга, вы можете отдать свой голос. У вас есть время до 25 сентября, чтобы определить победителей в категориях Развлечения, Кино и ТВ, Музыка и Спорт, как объявил Hubert Burda Media. Церемония состоится 15 ноября в Лейпциге. Ведущими мероприятия станут Florian Silbereisen и Barbara Schöneberger.

Эта награда - совместное предприятие журнала "Супер Иллю" и телевидения MDR. Изначально Золотая Хенне была введена для чествования восточногерманских артистов. Сейчас организаторы рассматривают ее как национальную зрительскую награду. Победители получают в качестве приза птицеобразную скульптуру. Название награды является данью памяти развлекателя ГДР Helga "Henne" Hahnemann, скончавшейся в 1991 году.

После ознакомления с категориями и крайним сроком голосования вы, возможно, захотите потратить некоторое время на просмотр своих любимых телешоу, чтобы вспомнить их достижения. Как вы знаете, Золотая Хенне - совместный проект журнала "Супер Иллю" и телевидения MDR.

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