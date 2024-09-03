- Начало образовательных путешествий заметно стимулирует розничный сектор.

С приближением нового учебного года в Баварии родители прибегают к своим кошелькам. Ассоциация розничной торговли Баварии прогнозирует продажи в размере примерно 112 миллионов евро, как заявили в организации. Это примерно на 8% больше, чем в прошлом году.

В целом, Олльманн доволен бизнесом. Даже в трудных обстоятельствах, он отметил, что "когда дело доходит до подготовки к школе своих детей, родители не экономят на евро - особенно для первоклассников". Эти цифры включают в себя не только традиционные школьные принадлежности, такие как рюкзаки и ручки, но и подарки и чехлы для ручек.

Общенациональный опрос, проведенный Ассоциацией розничной торговли Германии, показал, что сладости являются самым популярным содержимым чехлов для ручек. Семьдесят процентов опрошенных упомянули сладости, за ними следуют книги, письменные принадлежности и другие аксессуары.

Родители активно участвуют в торговле школьными принадлежностями, существенно способствуя прогнозируемому росту продаж. Несмотря на сложные обстоятельства, родители готовы потратить больше на нужды своих первоклассников, демонстрируя сильную поддержку сектора торговли.

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