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Федеральные земли ГерманииНовостиКабинет

Начало нового учебного года омрачено нехваткой учителей.

Наша текущая рабочая сила недостаточна, мы испытываем дефицит учителей.

 and  Ksenia Johnson
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Широкие обязанности министра культуры: Анна Штолц объявляет начало академического года (архивное...
Широкие обязанности министра культуры: Анна Штолц объявляет начало академического года (архивное изображение)

- Начало нового учебного года омрачено нехваткой учителей.

В рамках постоянного дефицита учителей новый учебный год начинается в Баварии, охватывая примерно 1,72 миллиона учащихся и около 160 000 педагогов и сотрудников. Министр культуры Анна Штольц (Свободные избиратели) признала эту проблему на заседании кабинета в Мюнхене, заявив: "Мы имеем дело с нехваткой персонала, это наш главный вызов".

В целом, ситуация в этом учебном году управляема, но имеет разную степень сложности. Наиболее сложные обстоятельства наблюдаются в начальных, средних и специальных школах.

Размышляя над потенциальными решениями, министр Штольц объявила о своих планах на ближайшее будущее: снижение давления на школы, упрощение учебных программ и расширение педагогической автономии.

В отношении экзаменов министр предложила разумно подойти к общим проблемам всех образовательных учреждений: "Мы должны найти долгосрочные решения вопросов о том, что мы тестируем, как мы тестируем и как часто мы тестируем". Кроме того, она выразила заинтересованность в пересмотре концепции внезапных проверок знаний, которые многие студенты находят особенно сложными, хотя и не предложила подробностей по этому вопросу.

Кабинет, возглавляемый министром Штольц, обсудил дефицит учителей на заседании, признав его значительным вызовом. Чтобы решить эту проблему, кабинет планирует снизить давление на школы, упростить учебные программы и увеличить педагогическую автономию.

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