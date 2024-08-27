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Федеральные земли ГерманииНовостиШкольный год

Начало нового учебного года: более 272 970 учащихся участвуют в учебном процессе

 and  Ksenia Johnson
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- Начало нового учебного года: более 272 970 учащихся участвуют в учебном процессе

В следующем учебном году в Гамбурге ожидается рекордное количество учащихся: к началу академического года 2024/25 в школах Гамбурга будет обучаться 272 970 учеников, что станет самым высоким показателем за всю историю. Наибольший рост наблюдается в государственных школах, где число учеников увеличилось на 6230 человек.

Несмотря на этот рост, есть признаки замедления, так как proyected increase был значительно выше - 4,6% в прошлом году по сравнению с текущим ожидаемым ростом 2,5%.

Сенатор по образованию Ксения Бекерис (СПД) прокомментировала: "Мы ожидаем, что рост численности учащихся стабилизируется на высоком уровне в ближайшие годы. Поэтому мы не можем ослабить контроль и будем продолжать поддерживать небольшие классы и поддерживать высокие образовательные стандарты Берлина. Мы продолжим выделять средства на строительство школ и наем дополнительных учителей".

В новом академическом году 2024/25, который начнется в четверг, в Гамбурге будет 476 школ. Впервые откроются восемь новых государственных общеобразовательных школ, что является "наибольшим количеством школ, открытых одновременно в Гамбурге". В новом академическом году продолжатся ремонт и расширение государственных школ, с инвестициями в размере 350-400 миллионов евро на более чем 100 строительных площадках.

Будет создано 303 новых преподавательских должности, в результате чего общее количество составит 15 911. Распределение включает 5341 должность для начальных школ, 838 для специальных школ, 5696 для средних школ и 4036 для гимназий. Кроме того, будет создано 5341 новых места для начальных школ, 37 для специальных школ, 119 для средних школ и 71 для гимназий.

Также будет доступно 2386 педагогико-терапевтических мест, что на 90 больше, чем в предыдущем году. Общее количество педагогических мест составит 18 297, что на 393 больше, чем в прошлом году.

В новом академическом году отменяются дополнительные переходные экзамены в 10-м классе гимназий. В семи пилотных школах с начала академического года 2024/25 информатика будет обязательным предметом в средней школе I. С академического года 2025/26 информатика будет введена во всех средних школах и гимназиях.

Значение полного дня обучения усилилось: в прошлом академическом году почти 90% всех учеников начальной школы были зарегистрированы на основной период с 8:00 до 16:00.

В следующем академическом году 2024/25 ожидается рекордное количество учащихся - 272 970 человек, что станет самым высоким показателем в истории школ Гамбурга. Сенатор по образованию Ксения Бекерис ожидает, что рост численности учащихся стабилизируется на высоком уровне в ближайшие годы.

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