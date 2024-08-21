- Начало немецкого кино

XX-й юбилейный Кинофестиваль немецких фильмов в Людвигсхафене, Пфальц, стартовал с комедийно-драматической картины "Семья не такая, как кажется" режиссера Нааны Нюль. Директор фестиваля Михаэль Коец приветствовал присутствующих, среди которых была сама Нюль, Мерет Беккер и представители местной политики и бизнеса, на гала-показе, прошедшем на острове Рейна.

Фестиваль, расположившийся вдоль границы с Баден-Вюртембергом, завершится 8 сентября. С тысячами мест под тентовыми кинотеатрами и открытым кинотеатром, он является значительным событием в отрасли. В прошлом году фестиваль посетило около 108 000 человек, что делает Людвигсхаfen вторым по популярности немецким кинофестивалем после Берлина.

Посетители от Туктура до Крола

В этом юбилейном году на сцене второго по величине города в Рейнланде-Пфальце было представлено 64 производства. Eleven фильмов претендуют на премию "Искусство кино" и приз зрительских симпатий "Рейнгольд".

К участию в мероприятии присоединились известные личности Катарина Бём, Натжа Брункhorst, Ульрих Тукур и Кристиан Беркель. Награды за лучшую актерскую игру получат Лив Лиза Фрис ("Вавилон-Берлин"), Кристоф Мария Herbst ("Против") и незабываемый Joachim Krol ("Цена свободы").

Правительство земли Рейнланд-Пфальц выделило 150 000 евро на поддержку мероприятия. Министр-президент Александр Швайцер присутствовал на церемонии и подчеркнул важность совместных культурных опытов, особенно в трудные времена для демократии. "Нам нужны места, где мы можем вместе мечтать, чувствовать, рассуждать и размышлять. Кино как средство дает нам этот опыт во множестве разнообразных и инновационных форм".

Разнообразная программа Кинофестиваля включает tanto комедийные, как и драматические фильмы, с "Семья не такая, как кажется" в качестве комедийно-драматического открытия. Среди претендентов на награды - различные productions, охватывающие весь спектр эмоций, от комедии до трагедии.

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