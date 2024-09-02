- Начало недели - сильные ливни и жаркая жара.

В понедельник Баварию накрывают утренние грозы с обильным дождем и градом в отдельных районах. Как сообщил Немецкий метеорологический сервис (DWD), система высокого давления, определяющая погоду, смещается к Баренцеву морю. Погода характеризуется жаркими температурами и повышенной влажностью. Утром метеорологи предупредили о вероятности сильных погодных условий и интенсивных гроз в Швабии, Средней Франконии и Верхней Баварии. Однако во вторник может вернуться теплая и солнечная погода, но возможны редкие, изолированные ливни и грозы. Предполагаемые пиковые температуры колеблются в диапазоне от 25 до 31 градуса.

Смещение системы высокого давления, указанное Немецким метеорологическим сервисом (DWD), может принести разную погоду в Баварию. Несмотря на предсказанное возвращение тепла во вторник, есть вероятность редких гроз с изолированными ливнями.

Читайте также: