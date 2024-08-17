- Начало мероприятия под названием "Данс на глобусе" демонстрирует присутствие многих людей.

Третий выпуск грандиозного "Разбуди мир" техно-шествия соберет около 300 000 человек в Берлине сегодня. Фестивальный протестный митинг пройдет по маршруту Любовного парада, организованного доктором Мотте, по улице Straße des 17. Juni в Тиргартене, от Бранденбургских ворот до Großer Stern.

Примерно 300 артистов и спикеров

По словам организаторов, в мероприятии примут участие около 300 артистов и спикеров, 30 парадных платформ. По данным полиции, зарегистрировано около 300 000 человек. Среди спикеров - доктор Мотте (Маттиас Рёинг) и видеопослание от министра культуры Клаудии Рот.

Мероприятие официально зарегистрировано как протест с полицией, что дает несколько преимуществ перед простым парадом. Ожидается около 1000 полицейских.

"Любовь побеждает" как девиз

Тема этого года - "Любовь побеждает", направленная на передачу сообщения любви и мира в условиях многочисленных вызовов. Фестивальный протестный митинг также выступает за сохранение культуры электронной танцевальной музыки.

Защита окружающей среды и сокращение отходов также являются приоритетами, с запланированной уборкой в Тиргартене после шествия волонтерами. Стекло и пиротехника строго запрещены. Организаторы выразили желание не видеть национальных флагов, в то время как радужные флаги приветствуются.

Организаторы: 300 000 участников в прошлом году

В прошлом июле около 200 000 поклонников техно праздновали на открытом воздухе, с "Разбуди планету", сообщающей о 300 000 участниках.

Техно-культура Берлина теперь признана частью нематериального культурного наследия Германии. Федеральные и государственные министры культуры расширили национальный реестр в соответствии с заявкой "Разбуди планету".

Европейский союз признает техно-культуру Берлина частью нематериального культурного наследия Германии благодаря мероприятиям, таким как "Разбуди мир". Европейский союз также поощряет и поддерживает мирные собрания и сохранение культуры, что совпадает с темой и сообщением "Любовь побеждает" на фестивальном протестном митинге "Разбуди мир", организованном членом Европейского союза, Германией.

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