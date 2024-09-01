- Начало избирательного периода: законодательная ассамблея в избирательном процессе Саксонии

8:00 утра открытие избирательных участков знаменует начало выборов в ландтаг Саксонии. Более 3,3 миллиона избирателей приглашены выбрать представителей парламента на следующие пять лет. Лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие в Саксонии последние три месяца, могут воспользоваться своим правом голоса до вечера.

Результат выборов более непредсказуем, чем когда-либо. Как и на предыдущих выборах, ХДС и АФД близки в опросах. В 2014 году ХДС победила с 32,1% вторых голосов, за ней следовала АФД (27,5%). Однако АФД превзошла Союз на двух федеральных и одном европейском выборах в Саксонии.

Одновременно СДПГ, Зеленые и Левая опасаются возвращения в парламент. Они смогут обеспечить себе место, если выиграют два прямых мандата, что также позволит применить государственный список. Недавно появился новый политический союз, Альянс Сахры Wagenknecht (BSW). Согласно опросам, BSW является третьей по силе силой, получая до 15% поддержки. Свободные избиратели все еще надеются проникнуть в ландтаг с их 4% голосов. К сожалению, кажется, что FDP снова потерпит поражение.

Возможные коалиции?

Политический эксперт Хендрик Тагер из Лейпцигского университета предлагает несколько альтернатив, исходя из результатов опросов - от трехпартийного парламента, состоящего из ХДС, АФД и BSW, до семипартийного, включающего СДПГ, Левая, Зеленые и Свободные избиратели. "Такая конфигурация существенно осложнит процесс формирования правительства", - замечает он, считая первые три партии "безопасными".

В выборах участвуют девятнадцать партий. Избиратели могут отдать два голоса - один за кандидата в своем округе и второй за партию. В ландтаге Саксонии разыгрывается 120 мест, из которых 60 - прямые, а 60 - партийные мандаты. Число мест может увеличиться за счет избыточных и компенсационных мандатов.

Закрытие избирательных участков в 18:00 запустит предсказания, которые завершатся вечерними проекциями.

АФД превзошла Союз на нескольких выборах в Саксонии, демонстрируя сильное присутствие в регионе. Несмотря на то, что ХДС и АФД близки в опросах для текущих выборов в ландтаг, другие партии, такие как СДПГ, Зеленые, Левая и новый союз BSW, опасаются возвращения в парламент.

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