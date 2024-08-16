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Начало фестиваля MS Dockville сочетает в себе поп-футюризм и рок-музыку

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Американский musician Ashnikko дал одиночное живое выступление в Германии.
Американский musician Ashnikko дал одиночное живое выступление в Германии.

Веселое настроение в Гамбурге - Начало фестиваля MS Dockville сочетает в себе поп-футюризм и рок-музыку

На фестиваль поп-музыки и искусства MS Dockville в Гамбурге-Вильгельмсбурге в пятницу вечером собралось множество зрителей, которые наслаждались живописным индустриальным пейзажем. С самого вечера место кишело примерно 12 000 человек, наслаждающихся прекрасной осенней погодой. В течение следующих дней ожидается, что около 55 000 посетителей посетят фестиваль в целом.

Вечером британская группа The Vaccines взбодрила публику своими песнями в стиле рок 60-х. Лондонская певица Ashnikko, родом из Америки, представила шоу со своим экспериментальным электро-попом, сопровождаемым двумя танцорами и сценой в виде растений. Австрийская поп-группа Bilderbuch, возглавляемая вокалистом Морицем Эрнстом, завершила ночь своими рок-н-ролльными мелодиями и значимыми текстами.

MS Dockville предлагает не только музыку, но и платформу для презентации искусства. Для фестиваля были специально созданы десять уникальных городских художественных инсталляций. Кроме того, мастер-классы и множество диджеев будут держать танцполы в движении всю ночь. В течение уик-энда выступят техно-духовой оркестр Meute, певица-песенница Зое Висс, панк-группа Goat Girl и рэпер Disarstar.

Фестиваль поп-музыки и искусства MS Dockville стал сценой для Ashnikko, чтобы представить свой экспериментальный электро-поп, который покорил сердца зрителей своим уникальным выступлением. По мере развития фестиваля ожидается, что еще 43 000 посетителей присоединятся к празднованию, что в целом составит около 55 000 посетителей.

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