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начало фестиваля Genius Loci в мемориале Бухенвальда, с демонстрацией различных видео

В этом году артисты, участвующие в Международном фестивале Гений места, углубляются в деликатное место своим творчеством: Мемориал Бухенвальд.

 and  James Williams
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Во время недели государственных выборов Фестиваль Genes Loci демонстрирует маркер
Во время недели государственных выборов Фестиваль Genes Loci демонстрирует маркер

- начало фестиваля Genius Loci в мемориале Бухенвальда, с демонстрацией различных видео

Тема «5 до 33» для видеофестиваля Genius Loci в Веймаре в течение уик-энда выборов в ландтаг. Год 1933 является основной отсылкой, подчеркивающей международную выставку видеороликов и световых инсталляций с пятницы по воскресенье на территории Мемориала Бухенвальд. Будет освещено три конкретные конструкции, а световое искусство будет проецироваться на 50-метровую колокольню из бука высотой в 50 метров, видимую издалека. Организаторы заявляют, что инсталляции гармонируют с историческим и торжественным духом места.

Мемориал Бухенвальд служит местом захоронения тысяч заключенных концлагеря и является европейской достопримечательностью, построенной в 1958 году как национальный памятник ГДР, имеющий крупнейшее мемориальное обозначение для нацистского концлагеря.

Выборы в ландтаг в контексте

Организаторы фестиваля стремятся подвергнуть критическому анализу текущую ситуацию. Одиннадцатая редакция Genius Loci, названная «Кажется, 5 до 33», отсылает к 1933 году — году, когда Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером, символизируя крах парламентской демократии.

Согласно опросам, перед выборами в ландтаг Тюрингии правоэкстремистская AfD, так классифицированная Verfassungsschutz, имеет силу около 30%, что потенциально делает их самой сильной силой в ландтаге. «Во всей Европе, возможно, и за ее пределами, мы наблюдаем рост силовых форм популизма, упрощенного эгоизма и усиление враждебности к «другому», — отмечают организаторы фестиваля на своем веб-сайте.

Летом 1939 года и позже национал-социалисты депортировали более четверти миллиона человек, в том числе мужчин, женщин, детей и несовершеннолетних, из более чем 50 стран в концлагерь Бухенвальд и его внешние лагеря, насчитывающие более 130. Примерно 56 000 человек умерли или погибли от голода, болезней, принудительного труда или медицинских экспериментов. Примерно 21 000 человек пережили освобождение.

На фестивале видеоработы будут представлены на различных конструкциях, в том числе на 50-метровой колокольне из бука высотой в 50 метров. Организаторы фестиваля выбрали башни из бука в качестве одной из структур для проецирования светового искусства, стремясь создать гармоничное сочетание современной технологии и исторической архитектуры.

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