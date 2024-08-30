- Начало дня Саксония-Анхальт происходит в Стендале.

В Стендале сегодня начинается самый грандиозный фольклорный и местный фестиваль в Саксонии-Анхальт. За три дня организаторы ожидают около 150 000 посетителей на 23-м Дне Саксонии-Анхальт. Примерно 10 000 участников из каждого района принимают участие в этом региональном празднике, как сообщает государственная канцелярия. Одной из главных достопримечательностей является двухчасовой парад в воскресенье, который, как ожидается, будет длиной около 2,3 километра.

В результате инцидента с насилием на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, план безопасности был пересмотрен. Посетителям следует ожидать усиленного присутствия полиции и случайных проверок.

Несмотря на пересмотренные меры безопасности после инцидента в Солingen, энтузиазм по поводу Дня Саксонии-Анхальт в Стендале остается неуклонным. Тысячи участников из различных районов продолжат присоединяться к празднованиям в Стендале.

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