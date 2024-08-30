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Федеральные земли ГерманииНовостиСтендаль

Начало дня Саксония-Анхальт происходит в Стендале.

После пятилетнего перерыва вновь проходит знаменитыйheimat и Landesfest. Ожидается присутствие около 150 000 человек в Штендале. Одновременно Festival-goers предстоит столкнуться с усиленным полицейским присутствием. }

 and  Alex Stellmacher
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C позднего пятницы по воскресенье фестиваль Саксония-Анхальт состоится в Штендале. (Историческое...
C позднего пятницы по воскресенье фестиваль Саксония-Анхальт состоится в Штендале. (Историческое изображение)

- Начало дня Саксония-Анхальт происходит в Стендале.

В Стендале сегодня начинается самый грандиозный фольклорный и местный фестиваль в Саксонии-Анхальт. За три дня организаторы ожидают около 150 000 посетителей на 23-м Дне Саксонии-Анхальт. Примерно 10 000 участников из каждого района принимают участие в этом региональном празднике, как сообщает государственная канцелярия. Одной из главных достопримечательностей является двухчасовой парад в воскресенье, который, как ожидается, будет длиной около 2,3 километра.

В результате инцидента с насилием на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, план безопасности был пересмотрен. Посетителям следует ожидать усиленного присутствия полиции и случайных проверок.

Несмотря на пересмотренные меры безопасности после инцидента в Солingen, энтузиазм по поводу Дня Саксонии-Анхальт в Стендале остается неуклонным. Тысячи участников из различных районов продолжат присоединяться к празднованиям в Стендале.

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 and  Anthony Ross
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