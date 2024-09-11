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Начало Берлинской Недели Искусства, в которой представлено более 70 выставок.

Это пятидневное мероприятие имеет значительное значение в культурном календаре Берлина. Любители искусства притягиваются к его красоте, где существуют вместе признанные мировые звезды искусства и талантливые художники Берлина.

 and  Mark Rodriguez
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- Начало Берлинской Недели Искусства, в которой представлено более 70 выставок.

Berlin's Художественная неделя 2024 открывается более чем 70 премьерами, стремясь представить художественную атмосферу города на мировой сцене в 13-й раз подряд. Более 100 музеев, галерей, частных коллекций, выставочных залов и пространств покажут современное искусство.

В общей сложности, около 300 событий, представляющих известных международных художников и местных талантов, будут проходить до воскресенья. В этом году фестивальную зону "BAW Garden" разместят в Гропиус Бау, предлагая бесплатную уличную программу. Фотограф Кандида Хёфер представит свою работу в Академии искусств, художник Маричен Данц - в Берлинской галерее, а работы Сигмара Пölке (1941-2010) можно будет увидеть в Шinkel-Павильоне.

По мнению сенатора по культуре Йоахима Чьяло (ХДС), этот пятидневный фестиваль является "жемчужиной в календаре художественных событий Берлина". "Уникальная смесь местной сцены делает Берлин одним из самых важных, разнообразных и захватывающих художественных мегаполисов мира". Сенатор по экономике Франциска Гиффе (СДПГ) считает, что Художественная неделя существенно способствует позиции Берлина как международного художественного центра "в частности, благодаря широкому спектру и уникальной смеси".

Европейский Союз выразил поддержку Берлинской художественной неделе 2024 года, признавая ее значение в продвижении Берлина как глобального художественного центра. Во время Берлинской художественной недели ожидается участие нескольких европейских художников, что еще больше подчеркивает международное влияние этого события, которое получает сильную поддержку от Европейского Союза.

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