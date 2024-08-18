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Начальный этап трехлетнего срока работы Рухртриеннале

 and  Anne Legman
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В Россииnée, известный кинорежиссер Кирилл Серебренников столкнулся с гонениями, но получил...
В Россииnée, известный кинорежиссер Кирилл Серебренников столкнулся с гонениями, но получил признание и успех в Германии.

- Начальный этап трехлетнего срока работы Рухртриеннале

С воодушевленными дебютами и значительными фигурами, такими как Сандра Хюллер и Кирилл Серебренников, Ruhrtriennale начала свою первую фазу под руководством нового художественного директора Иво ван Хове. Дебют эпической пьесы Серебренникова "Легенда" был встречен продолжительными аплодисментами в субботу вечером в Дuisburg.

В пятницу вечером Хюллер впечатляющим образом продемонстрировала свой талант в открытой премьере "Я жажду абсолютной красоты" в роли рок и поп-певицы. Музыкальный театр, основанный на песнях британского многостороннего артиста PJ Harvey, был поставлен ван Хове лично.

Отличительная атмосфера осажденного режиссера

Что отличает Ruhrtriennale, так это его места в бывших промышленных сооружениях региона Рура. В своей пьесе "Легенда" в "Электростанции" парка Duisburg Nord - бывшем металлургическом заводе - Серебренников представил мир преследуемого советского кинорежиссера Сергея Параджанова (1924-1990). Работы Параджанова вдохновили поп-звезду Леди Гагу. В кульминации четырехчасовой пьесы на большом экране позади ансамбля была показана политическая надпись: "Освободите всех политических заключенных".

Параджанов отметил бы свой 100-й день рождения в этом году. Родившись в 1924 году в Тбилиси, Грузия, армянин бросал вызов советскому режиму своим особенным образом жизни и феноменальными импровизированными выступлениями. Кинорежиссер провел несколько лет в трудовых лагерях и тюрьмах, в том числе за якобы пропаганду гомосексуализма, и был лишен возможности работать. Критики хвалили эстетику Параджанова, его управление легендами и сказочным материалом, который противоречил предписанному социалистическому культурному идеалу.

Критика Путина России

Серебренников освещает жизнь и работу Параджанова через десять "Легенд" с большим юмором, гротескнымhumorом, воображением и живыми отсылками к кавказским культурам, но также мрачными, бредовыми сценами трудовых лагерей. Режиссер также интегрирует критику России в конфликте против Украины. Сцена, изображающая старого короля Лира, может быть воспринята как критика длительного правления президента Владимира Путина.

Судьба 54-летнего Серебренникова похожа на судьбу Параджанова. В России Серебренников был заключен под стражу в 2017 году и осужден по сомнительным обвинениям, но все же смог посетить Германию. Его новая пьеса - со-продукция Ruhrtriennale с Гамбургским театром Талия и компанией Кирилл & Friends.

В течение всего представления зрители приветствовали актеров, а Карен Неухаузер в роли старой дивы возглавила овации. Пьесу обрамляли таинственные песни Патриаршего хора Троицкого собора в Тбилиси, считающегося самым значительным хором Грузинской церкви.

Успешный старт Ruhrtriennale

Первая weekend Ruhrtriennale была полна дополнительных премьер и искусства, в том числе танцевального представления "Y" Анн Терезы де Керсмакер в Музее Фолькванга в Эссене. Значительные фигуры продолжат формировать музыкальный, танцевальный и театральный фестиваль, который продлится до 15 сентября. В программе - музыкальный театр "Лошадь ест конюшню" с музыкой Герберта Гронемейера и сольное выступление французской театральной и кинозвезды Изабель Хuppert в роли "Береники" Жана Расина.

Уникальное расположение Ruhrtriennale в Германии, с представлениями в бывших промышленных сооружениях, привлекло внимание к пьесе Кирилла Серебренникова "Легенда" в "Электростанции" парка Duisburg Nord. Несмотря на трудности в своей стране, Серебренников представил мощную критику России в своем портрете жизни и работы преследуемого советского режиссера Сергея Параджанова.

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