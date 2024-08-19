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Начальное волнение вокруг Мбаппе снижается по мере начала лиги.

Неудовлетворенный опытом в Майорке

 and  Ann Bradley
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Начальное волнение вокруг Мбаппе снижается по мере начала лиги.

Шум вокруг футбольной сенсации Килиана Мбаппе зашкаливает, но его новая команда, "Реал Мадрид", испытывает неудачу в начале сезона. Ожидаемый дебют Мбаппе в испанской лиге для "Реала" закончился ничьей против "Мальорки". Несмотря на то, что французский суперзвезда был в стартовом составе, Королевские могли заработать лишь ничью 1:1 (1:0) и потеряли два ценных очка в матче-открытии.

Родриго открыл счет для действующих чемпионов после 13 минут, но Ведат Мурики сравнял счет для "Мальорки" на 53-й минуте. В последние минуты матча Ферланд Менди был удален с поля за грубый фол в дополнительное время.

В целом, атака "Реала" испытывала трудности с постоянством. Мбаппе упустил несколько отличных шансов забить и добавить в свой счет. В перерыве полузащитник Джуд Белингхэм призвал своих товарищей по команде "завершать атаки" и затем возвращаться в оборону, несмотря на трудности. Главный тренер Карло Анчелотти был разочарован игрой своей команды, заявив: "Наша оборона была плоха. Было трудно вернуть мяч и надавить после потери". Анчелотти также признал, что "Мальорка" сыграла хорошо и превзошла "Реал".

После ухода из "Пари Сен-Жермен" Мбаппе провел мечтательный дебют с "Реалом". В прошлый четверг они выиграли Суперкубок Европы против "Аталанты Бергамо", и Мбаппе забил свой первый гол за клуб.

Мбаппе подписал контракт с "Реалом" до 2029 года как свободный агент. Фанаты "Реала" ждут успешного будущего с победителем чемпионата мира 2018 года.

Дебют Мбаппе в испанском футболе с "Реалом" закончился ничьей, но его фанаты остаются оптимистичными в отношении будущих побед. Несмотря на языковой барьер, страсть Мбаппе к испанскому футболу очевидна, и он продолжает адаптироваться и вносить вклад в состав "Реала".

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