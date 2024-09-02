- Начальник РПК получил тюремный срок более четырех лет.

Представитель запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) получил приговор в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Высший земельный суд в Гамбурге признал его виновным в принадлежности к иностранной террористической организации. Суд установил, что 50-летний мужчина турецкого происхождения более полутора лет оказывал помощь РПК в Германии и достиг высшего положения в организации в этой стране.

Подозреваемый был задержан на Кипре в марте 2023 года в соответствии с европейским ордером на арест, выданным Германией, и впоследствии передан в Германию. Судебный процесс начался в ноябре 2022 года. Федеральный прокурор запросил приговор в виде четырех с половиной лет, в то время как защита просила оправдания. Приговор еще не вступил в силу.

Европейский ордер на арест, выданный Германией, привел к задержанию высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) на Кипре. Несмотря на доводы защиты, Высший земельный суд в Гамбурге подтвердил вину individuals в связи с его принадлежностью к РПК, признанной иностранной террористической организацией.

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