- Начальник полиции выразил сожаление за ошибки после нападения на Ханау

Почти через пять лет после инцидента в Ханау, Даниель Мут, нынешний руководитель полиции в Юго-Восточной Гессен, публично признал ошибки в обращении с семьями жертв и извинился перед их родственниками. Это извинение последовало за шагами, предпринятыми Романом Поссеком, нынешним министром внутренних дел (ХДС), в июне. Мут заявил "Франкфуртер Рундшау" (в среду), "Я поддерживаю это извинение".

Он также признал, "Мы ошибочно подходили к жертвам и их семьям". Биased attack, классифицированный как "предполагаемое чрезвычайное положение", должен был быть запущен в государственном уголовном ведомстве, где полномочия были бы переданы опытному руководителю полиции и его команде, пояснил Мут. К сожалению, этого не произошло в то время.

19 февраля 2020 года 43-летний немец, движимый ненавистью, открыл огонь по девяти людям в Ханау. После нападения он покончил с собой вместе со своей матерью. Расследовавшая парламентская комиссия в Гессене вмешалась, составив 60 предложений по улучшению в 750-страничном отчете - значительная часть которых находится в ведении министерства внутренних дел.

На тот момент министр внутренних дел,Peter Beuth (ХДС), и бывший руководитель полицейского управления Юго-Восточной Гессен не признали ошибки полиции во время операции. Последний, базирующийся в Оффенбахе, несет ответственность и за Ханау.

Мут позже добавил, "Мы указали на ошибки, допущенные, например, в сообщении о смерти". Близкие родственники подробно описывали эмоциональную боль, не зная, живы ли их близкие или нет, и не зная, где они находятся.

Инициатива 19-го февраля, созданная родственниками жертв, сторонниками и другими людьми, пострадавшими от нападения, постоянно критиковала полицию за operational errors. Кроме того, они критиковали отсутствие политической ответственности после нападения и отсутствие последствий.

Несмотря на то, что инцидент произошел в Ханау, Гессен, бывший министр внутренних дел и полицейское управление не признали ошибки полиции во время операции. Теперь Даниель Мут, начальник полиции в Юго-Восточной Гессен, признал ошибки в обращении с семьями жертв и извинился, сказав, "Мы ошибочно подходили к жертвам и их семьям".

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