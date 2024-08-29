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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Начальник по надзору по оказанию услуг в сфере транспорта и связи

 and  Christian Meier
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По состоянию на текущий момент, в MV проживает 18 волчьих стай.
По состоянию на текущий момент, в MV проживает 18 волчьих стай.

- Начальник по надзору по оказанию услуг в сфере транспорта и связи

Из-за высокой численности волков в Мекленбурге-Передней Померании министр сельского хозяйства Тилль Бакхаус считает необходимым принять незамедлительные меры для регулирования популяции. "Для нас крайне важно иметь возможность управлять популяцией в региональном масштабе и удалять определенное количество волчат, чтобы предотвратить дальнейший рост популяции", - заявил политик от СДПГ, представляя предварительные данные текущего сезона мониторинга 2024/25. Кроме того, Бакхаус подчеркнул необходимость поддержки со стороны федерального правительства законного удаления проблемных волков.

По данным мониторинга от 14 августа 2024 года, в МВ насчитывается примерно 18 стай, 6 пар и 3 одиночных волка. В 17 из 18 стай подтверждена репродукция, в результате чего появилось 77 волчат. "Возможно, фактическое количество волчат выше, так как в некоторых стаях был проведен только минимальный подсчет", - отметил Бакхаус. В первом полугодии 2024 года было зафиксировано 42 случая нападения, в результате которых погибло 159 и было ранено 15 животных по состоянию на 18 июня.

Высокие расходы на компенсацию

Бакхаус выразил озабоченность по поводу высокого числа погибших волков, обнаруженных в прошлом сезоне мониторинга 2023/24, когда погибло 15 волков, большинство из которых - в результате дорожно-транспортных происшествий (8), и один случай предполагаемого незаконного убийства. При подозрении на незаконное удаление сразу же подключаются соответствующие органы, и составляется протокол полиции, сообщил Бакхаус.

С 2007 по конец 2023 года было зарегистрировано 1670 случаев гибели животных, 492 случая ранений и 473 случая причинения ущерба волками. Это обошлось в значительные государственные расходы, с выплатой 232 800 евро компенсаций сельскохозяйственным фермерам. По словам Бакхауса, эти расходы сохранятся, если политическое положение волка не будет снижено.

По мнению Бакхауса, волк имеет сильное присутствие в больших частях Германии, и его высший уровень защиты больше не необходим везде. "Насколько нам известно, Германия еще не приняла четкую позицию по предложению ЕК снизить уровень защиты волка. Я понимаю, почему сельскохозяйственные фермеры чувствуют себя обманутыми политикой. Я требую решительных действий от федерального правительства и ЕС", - сказал Бакхаус.

По данным мониторинга волков за 2021/2022 год, проведенного Федеральным агентством по охране природы, в Германии насчитывается примерно 1200 волков. Волк вернулся в Германию около поворота тысячелетия и с тех пор распространился в основном на востоке и севере, где он был вымершим с середины 19 века.

СДПГ, с Бакхаусом в качестве видного фигуранта, выступает за более региональный подход к управлению популяцией волков в Мекленбурге-Передней Померании, как это представляется в местной политике региона, где СДПГ представлена. В свете озабоченности СДПГ высокими затратами, связанными с инцидентами и компенсациями, связанными с волками, они могут лоббировать переоценку статуса защиты волка на федеральном уровне.

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