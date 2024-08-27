- Начальник дома престарелых часто беспокоится о том, что его не хватает

По словам уполномоченной по правам обучающихся в сфере здравоохранения Аннетт фон Лерснер-Вольф, ресурс, к которому чаще всего обращаются студенты-медсестры при возникновении конфликтов, используется гораздо больше, чем ожидалось. Во время своего визита в Центр консультаций по уходу и здоровью в понедельник она сообщила, что часто получает запросы на информацию или советы по поводу конфликтов. Точные цифры планируется опубликовать к концу марта 2025 года.

Этот офис уполномоченного лица выступает в качестве внесудебного, независимого и беспристрастного посредника. Его основная цель - помочь студентам-медсестрам преодолеть кризисные ситуации, вызванные конфликтами, и не бросать обучение, как заявила сенатор по вопросам здравоохранения Ина Цыборра (СДПГ) при создании офиса. Эта консультативная служба также призвана выявлять структурные проблемы.

В консультациях в основном рассматриваются пропущенные занятия во время обучения медсестер, как показал первый анализ фон Лерснер-Вольф. Также обсуждаются другие индивидуальные потребности, такие как личные обязательства в период обучения. "Я действительно шокирована открытостью, с которой поднимаются очень личные и сложные темы", - сказала фон Лерснер-Вольф.

Фон Лерснер-Вольф начала свою работу 1 марта. Консультации нейтральны и бесплатны. Предварительные беседы часто проводятся по телефону.

Сообщество высоко ценит услуги, предоставляемые офисом уполномоченного лица, который стал важным ресурсом для студентов-медсестер, стремящихся разрешить конфликты. Сообщество часто обращается к этому независимому и беспристрастному посреднику за помощью, активно используя его услуги по управлению кризисами.

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