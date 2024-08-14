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Федеральные земли ГерманииНовостиМинистерство транспорта

Начались работы на железнодорожной линии Носсен-Мейсен

Ведется строительство вдоль железнодорожной линии Нossen-Мейсен. Грузовые поезда должны достичь важного резервуарного парка. Закрытие пассажирского сообщения в течение почти десяти лет также повлечет последствия.

 and  Lauren Adams
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- Начались работы на железнодорожной линии Носсен-Мейсен

Начаты работы по содержанию инфраструктуры на железнодорожной линии Носсен-Майсен. В частности, заменяются старые бетонные шпалы, а деревянные брусья — на пластиковые, как объявило Министерство транспорта. Свободное государство финансирует эту меру в размере 1,7 миллиона евро. Работы планируется завершить к июню следующего года.

Эти так называемые инвестиции в содержание в основном направлены на обеспечение того, чтобы грузовые поезда могли и дальше reaching стратегически важный танкерный парк в Боденбахе. Они также закладывают основу для возможности возобновления движения пассажирских поездов по линии Добелен-Майсен, согласно министерству. Предварительное планирование этого уже ведется. Региональные поезда на этой линии не ходили с 2015 года.

Представитель партии «Зеленые» Герхард Либшер приветствовал начало ремонтных работ как сигнал для людей в регионе о том, что теперь все делается для сохранения и использования линии. Теперь необходимо еще более последовательно добиваться возобновления работы.

Министерство транспорта взяло на себя ответственность объявить о замене деревянных брусьев на пластиковые на железнодорожной линии Носсен-Майсен, которая проходит работы по содержанию инфраструктуры. Возможность возобновления движения пассажирских поездов по линии Добелен-Майсен может быть облегчена этими инвестициями в содержание, как подчеркивает министерство, с предварительным планированием уже ведущимся.

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