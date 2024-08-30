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Наблюдательный воспитательный надзиратель замечает несовершеннолетнего в задней кабине.

 and  Hanna Hofmann
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- Наблюдательный воспитательный надзиратель замечает несовершеннолетнего в задней кабине.

Система образования в Мекленбург-Передней Померании испытывает упадок, согласно ежегодному тестированию, проведенному про-бизнес организацией Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). В прошлом году регион занимал 11-е место среди 16-ти федеральных земель, но теперь опустился на 13-ю позицию, как сообщает INSM.

Саксония продолжает возглавлять рейтинг образования по версии INSM, за ней следуют Бавария, Гамбург и Тюрингия. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Бремен. Бранденбург занимает предпоследнее место, а Северный Рейн-Вестфалия - третье.

Оценка учитывает системы образования федеральных земель по 98 показателям, с акцентом на образовательную политику с экономической точки зрения. Анализируется, как эти системы борются с educational poverty, способствуют процветанию, стимулируют квалифицированную рабочую силу и способствуют росту. Также сравнивается открытость соответствующих образовательных систем и степень обеспечения равных образовательных возможностей.

Факторы, такие как расходы на образование на ученика по отношению к общим расходам на душу населения, инвестиции в школы и университеты, соотношение воспитателей к детям в образовательных учреждениях или размеры классов, также анализируются.

Берлин показал наибольший прогресс в этом году, поднявшись с предпоследнего места на 12-е. За последние 10 лет Саарland и Гамбург продемонстрировали наиболее стабильный прогресс в долгосрочной перспективе. Это 21-е издание Education Monitor. Подробные результаты для каждой федеральной земли будут представлены в следующую среду.

Министр образования Мекленбург-Передней Померании Симоне Ольденбург (Левые) ранее критиковала Education Monitor за неточную оценку и улучшение системы образования в МВ.

Несмотря на снижение рейтинга системы образования в Мекленбург-Передней Померании, регион все еще вкладывает значительные средства в образовательные учреждения, гарантируя существенные расходы на ученика. Тем не менее, большие размеры классов могут отрицательно сказаться на результатах обучения учащихся, что потенциально способствовало снижению рейтинга МВ в оценке INSM.

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