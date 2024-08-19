- Наблюдается незначительное снижение преступной деятельности, связанной с кланами.

В регионе Нижняя Саксония отмечено незначительное снижение правонарушений, связанных со организованной преступностью. В прошлом году было зарегистрировано 3610 таких случаев, по сравнению с 3986 в 2022 году, согласно заявлению, выпущенному Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. В 2021 году было зарегистрировано 2841 случаев организованной преступности.

"Интенсивное сотрудничество между полицией и юстицией эффективно и свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении", - заявила министр внутренних дел Daniela Behrens (СДПГ). "Наша позиция недвусмысленна: правосудие не будет компрометироваться - ни членами преступных синдикатов, ни кем-либо еще", - добавила министр юстиции Kathrin Wahlmann (СДПГ).

Организованная преступность составляет менее 1% от общего числа зарегистрированных преступлений, но представляет собой серьезные трудности для правоохранительных органов. Согласно отчету, случаи насильственных преступлений и нарушений личной свободы составляют почти одну треть всех случаев, всего 1110 таких случаев, из которых 631 связаны с причинением телесных повреждений.

Несмотря на снижение правонарушений, связанных с организованной преступностью, в прошлом году в регионе было зарегистрировано серьезное убийство. Это трагическое событие послужило напоминанием о постоянной угрозе преступности, даже при снижении уровня организованной преступности.

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