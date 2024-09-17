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На заключительной стадии игры, Кирк Кузенс организует победоносный диск, проталкивая Атлантские Соколы мимо Филадельфийских Орлов в их встрече по футболу в понедельник вечером.

В итоговые моменты сезона NFL «Атланта Фэлконс» смогла завоевать свою первую победу благодаря решающему рывку Кирка Кузена, завершившемся победой со счётом 22:21 над «Филадельфией Иглз» в понедельник ночью.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
В матче между Атлантой Фэлконс и Филадельфией Иглз квотербек Кирк Каузин забивает тачдаун пасом
В матче между Атлантой Фэлконс и Филадельфией Иглз квотербек Кирк Каузин забивает тачдаун пасом

На заключительной стадии игры, Кирк Кузенс организует победоносный диск, проталкивая Атлантские Соколы мимо Филадельфийских Орлов в их встрече по футболу в понедельник вечером.

С шестью очками отставания и 1 минута 39 секунд до конца матча, опытный квотербек сохранял хладнокровие, ведя Фэлконс в 70-ярдовое путешествие, которое завершилось семиярдовой тачдауном в сторону Дрейка Лондона с 34 секундами до конца игры.

Юнгхё Кху последовал с решающим экстрапоинтом, несмотря на наказание Лондона за неспортивное поведение.

Вернувшись на поле для Фэлконс всего второй раз после восстановления от травмы ACL, полученной в октябре с Миннесотой, Каслс продемонстрировал ветеранское руководство, которого команда так ждала. После не впечатляющего дебютного поражения от Стилерс, Каслс точно исполнил то, за что Фэлконс его наняли, в решающем драйве.

Несмотря на то, что 36-летний Каслс не был доволен своей игрой, он видит понедельничную победу как потенциальный переломный момент в сезоне.

"Я все еще не на пике формы. Не чувствовал себя достаточно острым, точным сегодня. Нужно улучшать", - сказал Каслс после матча.

"Но надеюсь, что последний драйв даст нам импульс на следующую неделю, и мы сможем строить на этом.

Я был доволен тем, как мы закончили сегодня, но есть еще много места для улучшения".

Главный тренер Фэлконс Рэйхем Моррис похвалил Каслса, сказав: "Он появился и сделал важные передачи сегодня".

Каслс закончил игру с 20 точными пасами из 29 попыток на 241 ярд и два тачдауна, завершив 41-ярдовым тачдауном в сторону Дарнелла Муни в третьем квартале.

Критичный фамбл

Однако игра Каслса была далекой от идеальной, и у Эйджлз была возможность завоевать победу в последней четверти.

Новичок Эйджлз, Сакун Баркли, уронил легкий пас в конце четвертой четверти, ошибка, которая оказалась решающей. Пас Хёртса пошел к Баркли, но вместо того чтобы воспользоваться оставшимся временем, Эйджлз были вынуждены пойти на филд-гол.

Фамбл Баркли открыл дорогу для Каслса и Фэлконс, которую они с радостью воспользовались.

После решающего, последнего драйва Фэлконс пас Хёртса закончился в руках Джесси Бейтса, завершаясь восторженными празднованиями на скамейке Фэлконс, когда часы показали ноль.

Фэлконс (1-1) теперь ждут приема в Канзас-Сити Чифс (2-0) 22 сентября, стремясь сохранить этот импульс в будущих играх.

Между тем, Эйджлз (1-1) отправятся в Новую Орлеан, чтобы встретиться с горячими Санс (2-0), стремясь изменить свою судьбу.

Победа Фэлконов над Эйджлз вновь разожгла страсть Каслса к игре. Он сказал: "Я хочу строить на этом моменте и продолжать улучшаться".

В свете победы команды главный тренер Фэлконов похвалил Каслса, сказав: "Каслс показал нам, насколько он важен на поле".

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