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На выставке представлены концепции по строительству развития Брод Стрит.

Сенат длительное время обдумывает реконструкцию Берлино Бёренштрасе. В данный момент архитектурные концепции представлены на выставке.

 and  Alex Stellmacher
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- На выставке представлены концепции по строительству развития Брод Стрит.

Выставка, демонстрирующая стратегии для реконструкции Бреiten Straße в Берлине-Митте, представлена на выставке в Новом Ратуше. Эти экспонаты, возникшие в результате конкурса, инициированного Администрацией городского развития и муниципальной компанией по жилью Берлин-Митте, будут доступны до 22 сентября. Посещение выставки на Parochialstraße бесплатное, как указано в Сенатской администрации.

Жюри конкурса, ответственное за планирование нового комплекса жилых и коммерческих зданий вблизи Schlossplatz, присудило первое, второе и третье места для каждого из пяти разделенных участков в июле.

Археологические находки для сохранения

Цель конкурса состояла в том, чтобы создать пять уникальных зданий, которые также способствовали бы смешанному использованию района, с условием создания доступного жилья.

Важным аспектом конкурса было сохранение археологических находок, обнаруженных на Бреiten Straße, и их интеграция в будущие приложения в рамках предстоящего Археологического маршрута.

Нижние этажи зданий будут акцентировать внимание на вариантах питания и торговли, в то время как Администрация городского развития видит в верхних этажах возможность включения съемных квартир для различных групп населения и коммерческих помещений.

Победившие в конкурсе дизайны существенно внесут свой вклад в реконструкцию жилого сектора на Бреiten Straße, расширяя доступность доступного жилья. Этот проект реконструкции ожидается стимулировать рост местной экономики, привлекая различные группы населения с помощью разнообразных вариантов жилья.

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