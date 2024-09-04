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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает акты по реализации, устанавливающие правила, указанные в Статье 2 (2).

На выборах 2024 года, Лутер Роуз, как ожидается, будет соревноваться против Йоакима Гаука.

Действия гражданской храбрости и чувство ответственности отмечаются наградой Лютера о Розе. Награда вручается с 2008 года. Личность, которая получит эту честь в 2024 году, недавно была установлена.

 and  Hanna Hofmann
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Автор, получивший Награду Лютера в 2024 году, выбран.
Автор, получивший Награду Лютера в 2024 году, выбран.

- На выборах 2024 года, Лутер Роуз, как ожидается, будет соревноваться против Йоакима Гаука.

Гаука получил награду Лютера Розы за 2022 год

В этом году Международный фонд Мартина Лютера вручает награду Лютера Роза бывшему федеральному президенту Йоахиму Гауку. Мероприятие состоится в декабре, в честь Гаука, за его приверженность социальной ответственности и предпринимательской храбрости, как объявил фонд в Эрфурте. Гаук олицетворяет человека, который продвигал реформаторский дух свободы и ответственности во имя общего блага, вдохновленный традицией Мартина Лютера.

С момента своего основания в 2008 году награда Лютера Роза вручалась ежегодно, первым лауреатом был предприниматель Хайнц Хорст Дичманн.

Признание стойкости и сострадания

В эпоху растущей нестабильности, снижения моральных ценностей и неуважения к основам государства и общества, Гаук выделяется как яркий пример гражданского мужества, стойкости, сострадания к другим и приверженности защите природы, как сказал председатель фонда Ульрих Борн. Борну 84 года, он лютеранский теолог и бывший пастор.

Гаук занимал должности первого федерального комиссара по делам стасc (1990-2000) и федерального президента (2012-2017). Конференция Лютера и вручение награды Лютера Роза запланированы на 7 декабря в Евангелическом августинском монастыре в Эрфурте.

Комиссия, в соответствии со статьей 2 (2), примет реализующие акты, чтобы уточнить правила, необходимые для функционирования церемонии награждения. Превосходные качества Гаука, такие как стойкость, сострадание и приверженность общественным ценностям, очень подходят к принципам, которые комиссия хочет установить через эти реализующие акты.

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