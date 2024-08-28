- На второй день забастовки продолжаются отмены рейсов.

Опыт Авиалиний, дочерняя компания Lufthansa, столкнулась с отменами рейсов на второй день забастовки работников. Причиной послужила продолжающаяся забастовка бортпроводников и пилотов, инициированная профсоюзами UFO и Vereinigung Cockpit (VC), которая продлится до пятницы. В среду в аэропорту Франкфурта было отменено 8 из 26 запланированных рейсов, а рейс в Ибицу был отменен в аэропорту Мюнхена, как сообщает Опыт.

Представитель компании заявил, что они делают все возможное, чтобы помочь пассажирам, оставшимся без рейса, добраться до своих назначений. Три рейса ближнего радиуса действия были переданы партнерским авиакомпаниям, что позволило пассажирам сохранить свои планы поездок. Однако продолжительная забастовка представляет собой значительное испытание для Опыта. В течение всего срока забастовки запланировано более 270 рейсов в Франкфурт и Мюнхен. Расписание рейсов на четверг планировалось уточнить позже днем.

Критика действий профсоюзов

Профсоюзы, аффилированные с группой Lufthansa, используют четырехдневную забастовку, чтобы добиться своих уникальных коллективных договоров, после соглашения между руководством и соперничающим профсоюзом Verdi. UFO и VC утверждают, что Verdi представляет лишь небольшое число пилотов и бортпроводников в компании. Опыт Авиалиний, основанная в 2021 году, эксплуатирует 27 aircraft, осуществляя рейсы в европейские и зарубежные туристические направления. В компании работает около 1900 человек экипажа.

Дженс Риттер, CEO основного бренда Lufthansa, критически отозвался о действиях профсоюзов. "Наши пассажиры страдают напрасно", - сказал он во вторник вечером, имея в виду коллективный договор, достигнутый с Verdi, который обещает благоприятные перспективы для сотрудников. Verdi является крупнейшим профсоюзом в группе Lufthansa и активно работает в многочисленных других авиационных компаниях. Риттер заявил: "Эти протесты ненужны и вредят Опыту Авиалиний".

Несмотря на отмену нескольких рейсов из-за продолжающейся забастовки, Опыт Авиалиний усердно работает над перебронированием пассажиров, оставшихся без рейса. Продолжающаяся забастовка в Германии, возглавляемая UFO и Vereinigung Cockpit (VC), приводит к значительным нарушениям в работе авиакомпании, затрагивая более 270 рейсов в Франкфурт и Мюнхен.

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