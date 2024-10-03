На восточном побережье Америки началась масштабная забастовка, которая привела к потенциальной нехватке и росту цен.

Начиная с полуночи, беспорядки будут препятствовать перемещению множества грузов через большинство грузовых портов от Мэна до Техаса. Это включает в себя бананы, европейские алкогольные напитки, в том числе пиво, вино и спиртные напитки, а также мебель, одежду, товары для дома, европейские автомобили и их компоненты, жизненно важные для непрерывности производства и занятости в этих учреждениях, а также многие другие товары. Это также может повлиять на экспорт США, который в настоящее время распределяется через эти порты, что повлияет на продажи американских компаний.

Между требованиями профсоюза и предложением, представленным Американской морской ассоциацией (USMX), существует значительная разница. Морская ассоциация представляет значительные судоходные линии, все иностранные, а также операторов терминалов и портовые власти.

В интервью CNN во вторник утром президент ILA Гарольд Даггетт сказал: "Если нам придется оставаться здесь месяц или два, мир рухнет". Он сказал: "Идите и вините их. Не вините меня, вините их".

Во вторник afternoon USMX выпустила первое публичное заявление по поводу забастовки, выразив гордость своим предложением профсоюзу. "USMX гордится зарплатами и льготами, которые мы предлагаем нашим 25 000 сотрудникам ILA, и мы полностью поддерживаем коллективные переговоры, которые позволяют нам вести переговоры о зарплате, льготах, технологиях и безопасности работников ежедневно", - заявило USMX. Они продемонстрировали свою приверженность прекращению предотвратимой забастовки ILA, предложив почти 50-процентное увеличение зарплаты, превосходящее последние соглашения профсоюза, учитывая инфляцию и признавая труд ILA по поддержанию глобальной экономики.

USMX призвала профсоюз, которое не вело переговоры с USMX в течение месяцев, предоставить путь для их возвращения к столу переговоров.

Потенциальные дефициты

В зависимости от продолжительности забастовки она может привести к дефициту tanto потребительских, так и промышленных товаров, что может привести к росту цен. Это также может стать препятствием для экономики, которая показала признаки восстановления после сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией, и последующего роста инфляции.

Среди портов, затронутых забастовкой, - порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, третий по объему грузов в США. Также затронуты порты, специализирующиеся в других областях.

Порт Уилмингтон в Делавэре, описанный как главный порт США по бананам, обрабатывает значительную часть любимого американцами фрукта, с 1,2 миллиона метрических тонн, поступающих через затронутые порты, что составляет примерно 25% поставок бананов в стране.

Перезрелые товары, такие как вишни, а также значительный процент импортируемого вина, пива и крепких спиртных напитков перевозятся через эти порты. Также значительный процент импортируемых сырьевых материалов, используемых американскими производителями пищевых продуктов, таких как какао и сахар, составляет значительную часть затронутых импортов.

Через эти порты также импортируются различные непродовольственные товары, такие как мебель и бытовая техника. Ритейлеры активно закупали импорт, который они планируют продать в сезон праздников, до начала забастовки 1 октября.

Многие товары не могут быть перенаправлены из-за нецелесообразности использования самолетов или перевозки их в альтернативные порты.

К счастью, большинство праздничных товаров, которые ритейлеры запасают на сезон, уже прошли через порты в это время года. Таким образом, влияние забастовки на праздничные покупки, скорее всего, будет менее серьезным, чем ожидалось.

Тем не менее, большинство этих праздничных товаров могут оставаться на хранении или даже в контейнерах для грузовиков в течение длительного времени. Перезрелые товары, такие как фрукты и овощи, которые проходят через порты, могут испытывать дефицит или рост цен уже на следующей неделе.

Товары, такие как алкоголь, мебель и некоторые автомобили, могут иметь достаточно запасов, что сделает дефицит менее заметным в течение месяца или более. Министерство сельского хозяйства США заявило, что потребители не должны ожидать значительных изменений в доступности и ценах на пищевые продукты в ближайшее время.

Министерство транспорта США заявило во вторник, что оно в течение месяцев сотрудничало с перевозчиками, морскими перевозчиками, портами, железными дорогами и другими партнерами по цепочке поставок, чтобы подготовиться к возможной забастовке и устранить узкие места в цепочке поставок.

Две враждебные стороны

Это первая забастовка на этих портах с 1977 года. Профсоюз насчитывает около 50 000 членов, охваченных контрактом, в то время как USMX оценивает количество рабочих мест, связанных с портом, примерно в 25 000, с недостаточным количеством рабочих мест для ежедневной занятости всех членов профсоюза.

USMX обвиняет профсоюз в том, что он не подходит к переговорам с доброй волей, заявляя, что личные переговоры между двумя сторонами не проводились с июня. В понедельник USMX объявило, что предложило увеличить предложенные повышения зарплаты более чем на 50% в течение шестилетнего контракта. Даггетт признался CNN в среду, что профсоюз добивается увеличения зарплаты на 5 долларов в час каждый год в течение шести лет, с верхней границей зарплаты, которая вырастет с 39 долларов в час до 69 долларов в час. Это составило бы увеличение зарплаты на 77% в течение срока действия контракта.

Также существуют разногласия между профсоюзом и руководством по поводу внедрения автоматизации в портах, которую профсоюз считает, что она может привести к сокращению рабочих мест. USMX утверждает, что оно предлагает сохранить существующий контрактный язык об использовании автоматизации.

“У них есть язык там, который недостаточно силен”, - сказал Даггетт CNN. “Потому что то, что происходит, они приходят с новой технологией ... и это означает, что грузовики уже проверены где-то еще и не используют проверяющих ILA”.

“Если бы не были ограничения, запрещающие определенную автоматизацию в портах, Даггетт заявил, что он не вернется к столу переговоров.

“Это неправильно”, - сказал Даггетт. “И если мы не будем стоять на своей позиции сейчас, они могут нас затоптать, и мы не позволим этого произойти”.

Союз подтвердил, что они по-прежнему находятся в контакте с USMX, просто не в лицевая встреча. Перед стачкой они заявляли, что руководство точно знает, что нужно для заключения сделки, и любая стачка будет виной руководства, а не союза. Они утверждали, что их требования оправданны, учитывая прибыльность в секторе перевозок.

Стоимость морских перевозок резко возросла во время и после пандемии, когда цепочки поставок были запутаны, а спрос увеличился. Сектор заработал более $400 миллиардов с 2020 по 2023 год, превзойдя совокупную прибыль отрасли с момента внедрения контейнеров в 1957 году, согласно данным аналитика Джона МакКоуна.

"С тех пор, как появился Covid, они зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов", - сказал Даггетт. "Но они не хотят делиться. Они хотят иметь полностью автоматизированный терминал прямо здесь, на восточном побережье, чтобы получать еще больше прибыли".

Компании чувствуют себя неуверенно

Бизнес, зависящий от перевозки грузов, с тревогой наблюдает за этой ситуацией.

Более 200 бизнес-организаций направили письмо в Белый дом на прошлой неделе, призывая администрацию Байдена вмешаться, чтобы предотвратить стачку, утверждая, что нация зависит от этих портов для движения tanto импорта, как и экспорта.

"Последнее, что нужно цепочке поставок, компаниям и работникам, - это стачка или сбои из-за продолжающихся переговоров по труду", - отмечалось в письме.

Американская торговая палата направила в понедельник письмо вслед, призывая президента Байдена использовать полномочия, предоставленные ему Законом Тафта-Хартли, принятым в 1947 году, чтобы сохранить работу портов и рабочих-причальных рабочих. Президент Джордж Буш использовал этот закон в 2002 году, чтобы прекратить 11-дневную забастовку членов профсоюза на западном побережье.

Однако Байден недавно сказал журналистам, что он не намерен использовать полномочия, предоставленные ему Законом Тафта-Хартли.

"Нет", - сказал Байден. "Потому что это коллективные переговоры, и я не верю в Тафта-Хартли".

В заявлении вчера Белый дом заявил, что президент Байден и вице-президент Камала Харрис внимательно следят за ситуацией, но считают, что лучший способ разрешить ситуацию - это коллективные переговоры, а не распоряжение.

"Президент поручил своей команде напрямую передать обеим сторонам сообщение о том, что они должны сидеть за столом переговоров и вести переговоры добросовестно - справедливо и быстро", - сказал представитель Белого дома в заявлении. "Высокопоставленные сотрудники Белого дома и администрации работают круглосуточно, чтобы заставить обе стороны продолжать переговоры и достичь решения".

Однако Белый дом также отметил, что президент "изучает способы решения возможных последствий" стачки портов, "если это будет необходимо".

Даггетт похвалил усилия администрации Байдена, в частности, действующего секретаря труда Джули Су, которого он назвал "первоклассным". "Она стучит в двери. Она пытается предотвратить это. Она пытается добиться справедливых переговоров", - сказал Даггетт. "Это компании не хотят сидеть и быть справедливыми. Вот почему мы здесь боремся за наше существование".

Даже если администрация Байдена прекратит стачку, неясно, вернется ли нормальный поток грузов через причалы, если она просто прикажет членам профсоюза вернуться на работу.

Рабочие имеют множество способов замедлить перевозку грузов, соблюдая при этом правила действующего контракта. В видео, опубликованном в начале сентября, Даггетт сказал, что если членов профсоюза заставят вернуться на работу, они, скорее всего, будут обрабатывать лишь небольшую часть обычного объема грузов.

"Вы думаете, что члены вернутся на работу на этом причале?" - сказал он в видео-сообщении. "Это будет стоить компаниям денег, чтобы платить им зарплату, пока количество перемещений в час не сократится с 30 до возможно 8".

Лидеры морских перевозок знают о проблеме, если Байден прикажет членам профсоюза вернуться на работу, сказал Питер Тиршвелл, вице-президент глобальной разведки и аналитики S&P Global Market Intelligence и председатель конференции TPM по перевозкам.

"Один из руководителей морских перевозок сказал мне вчера: 'Если их заставят вернуться на работу, они могут сделать жизнь невыносимой для всех'", - сказал он CNN на прошлой неделе.

Длительная стачка может существенно повлиять на американские компании, что может привести к нехватке различных товаров и последующему росту цен в бизнес-секторе. Это может отрицательно сказаться на американской промышленности, чья непрерывность зависит от бесперебойной доставки грузов через грузовые порты.

Текущая стачка также может отрицательно сказаться на американских компаниях, которые в настоящее время экспортируют свои товары через затронутые порты, что может привести к возможным потерям продаж.

Читайте также: