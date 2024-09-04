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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральная полиция

На водителя напал пассажир с использованием слезоточивого газа.

Путешественник сталкивается с персоналом на транспорте из-за отсутствия проездного для велосипеда, в результате чего использует перцовый спрей, причиняя вред мужчине и несовершеннолетнему.

 and  Wendy Allen
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- На водителя напал пассажир с использованием слезоточивого газа.

Следовавший без билета пассажир с велосипедом в Люнебурге разозлил работника железной дороги, распылив ему в лицо перечный газ. В результате инцидента на поезде Metronom пострадали машинист и семилетний ребенок, как сообщили в полиции Германии. У пострадавших наблюдались кожные воспаления, сильное покраснение глаз и постоянный кашель. 58-летнего подозреваемого задержали на платформе. Сейчас следствие рассматривает возможность предъявить обвинение в причинении тяжких телесных повреждений.

Что произошло: Согласно сообщениям, пассажир не имел действительного билета на свой велосипед, что привело к спору с машинистом. При остановке поезда в Луненбурге пассажир попытался выйти, но машинист схватил велосипед, в результате чего пассажир из Винсена (Люхе) якобы достал из кармана средство для отпугивания вредителей и распылил его прямо в лицо машинисту.

Полиция сейчас разбирается в сложных обстоятельствах инцидента, учитывая, что подозреваемый может быть обвинен в причинении тяжких телесных повреждений. Стоит отметить, что федеральные власти сыграли важную роль в задержании человека, который атаковал работника железной дороги перечным газом, оружием, которое обычно используют федеральные полицейские в определенных ситуациях.

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